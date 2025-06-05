Мерц ищет "ключики" к Вашингтону

С визитом в Вашингтон прибыл канцлер Германии. Начали сразу с Украины. Здесь Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не давать ответ на недавнюю атаку украинских террористов по военным аэродромам. И тут же добавил, что "понимает Путина" в этой ситуации. Трамп также отметил, что в случае неудачи переговоров Штаты могут ввести санкции и против Украины. При этом неожиданно для всех американский лидер признался, что это он покончил с "Северным потоком - 2".

Дональд Трамп, президент США:

"Это я остановил проект "Северный поток - 2", тот самый трубопровод, который должен был идти в Германию. Кстати говоря, жалею, что это сделал. Но именно я его остановил, никто другой. А как только Байден пришел к власти, он тут же одобрил его. Это, по сути, самый крупный газопровод в мире, предназначенный для поставок в Германию и другие страны. Между тем, у нас столько нефти и газа, что вы просто не сможете все это купить".