В программе "Актуальное интервью" аналитик Сергей Дик подробно разобрал недавние события в Китае - торжественный парад в Пекине по случаю 80-летия освобождения от японской агрессии и милитаризма, а также саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эти мероприятия стали ярким свидетельством завершения формирования многополярного мира, о котором много говорилось в последние годы. Они подчеркивают сдвиг в глобальной политике и экономике, где США теряют доминирующее положение, а новые центры силы демонстрируют уважение к равноправию и независимости государств.

Сергей Дик отметил, что исторический саммит ШОС прошел в преддверии грандиозного парада в Пекине, что позволило всему миру увидеть контуры нового мирового порядка. "Это не просто события, а демонстрация того, что половина человечества и практически половина глобальной экономики сосредоточены на перспективных площадках, где царит уважение между государствами, независимо от их размера или населения", - подчеркнул аналитик.

Парад на площади Тяньаньмэнь, одной из крупнейших в мире (440 тыс. кв. м, для сравнения - Красная площадь в Москве, крупнейшая в Европе, насчитывает около 24 тыс. кв. м), стал настоящим шоу силы. Более 40 тыс. солдат прошли в строю, а Китай впервые публично продемонстрировал свою ядерную триаду, включая ракету, способную обогнуть всю планету.

Саммит ШОС, в свою очередь, показал, кто сегодня формирует мировую повестку. Участие лидеров Китая, России, Индии, Северной Кореи и других стран подчеркнуло, что эти государства не нуждаются в вмешательстве США. Несмотря на введенные Трампом пошлины, премьер-министр Нарендра Моди проигнорировал давление и приехал в Китай, где встретился с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Аналитик обратил внимание на реакцию Дональда Трампа, который в своей социальной сети написал о "заговоре" Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына против него лично.

"Трамп понимает, что лидерство Америки ушло в прошлое", - прокомментировал Сергей Дик.

Ранее Трамп пренебрежительно отзывался о саммите БРИКС, называя его "кружком по интересам", не представляющим угрозы для США. Однако события ШОС демонстрируют обратное: формирование новой глобальной архитектуры, ориентированной на учет интересов всего мирового сообщества для развития без войн и катаклизмов.

Особое внимание в интервью уделено работе Президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите.

"У Президента была очень напряженная работа, и результат в ближайшем будущем будет очевиден", - сказал Сергей Дик.

С июня по начало сентября 2025 года уже заключены контракты на 130 млн долларов. Александр Лукашенко провел встречи с лидерами ключевых стран: Ким Чен Ын пригласил его в Пхеньян, обсуждены вопросы с президентом Зимбабве по продовольственной безопасности, включая обучение студентов и создание центров обслуживания сельскохозяйственной техники.

Важными стали переговоры с лидерами крупнейших китайских корпораций. Беларусь активно развивает агропромышленный комплекс, планирует строительство второй атомной электростанции для обеспечения энергетической независимости и замещения импорта.

"Наша страна экспортирует много продовольствия в Китайскую Народную Республику", - отметил эксперт.

В научно-технической сфере реализуется колоссальное количество совместных проектов, включая использование китайских прорывных технологий с опорой на российский научно-промышленный потенциал.