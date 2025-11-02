Встреча "коалиции желающих" не спасет Украину от краха. С таким утверждением выступили итальянские эксперты.

Новое секретное совещание не изменит положение Вооруженных сил Украины на фронте. Стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, потому правильная позиция "коалиции желающих" должна заключаться не в противостоянии с Москвой, а в желании договориться с ней о немедленном прекращении огня.

Ранее издание El Mundo сообщило, что МИД Испании планирует на 4 ноября проведение секретного совещания "коалиции желающих". В публикации утверждается, что эта встреча организована в обстановке строжайшей секретности, а ее результаты будет запрещено разглашать в СМИ. К слову, депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала текущий подход ЕС к урегулированию украинского конфликта, назвав его "мирный план" бессмысленным.