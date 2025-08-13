МИД РФ: ЕС препятствует усилиям России и США по урегулированию украинского конфликта

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что Евросоюз попытается саботировать усилия США и России по урегулированию конфликта в Украине, пишет БЕЛТА.

"Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины. Фактически же Евросоюз их саботирует", - подчеркнул Алексей Фадеев.

Он заявил, что выпрашиваемые Евросоюзом в преддверии российско-американских переговоров консультации с американской стороной являются политически и практически ничтожными.

По словам Алексея Фадеева, риторика о мнимой поддержке поиска мирных путей разрешения российско-украинского конфликта - это лишь попытка в очередной раз замедлить процесс урегулирования. "В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американской встречи на высшем уровне Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами, равно как и попытки наращивания санкционного давления на Россию", - констатировал он.