МИД РФ призвал ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на российских журналистов

"Сознательные атаки гражданского населения, к которому по международному праву приравнены сотрудники СМИ, вошли в обыденную практику укробандеровских вооруженных формирований, на которую продолжают закрывать глаза профильные международные организации. Своим бездействием эти структуры, по сути, потворствуют кровавым преступлениям режима Зеленского и несут за них свою меру ответственности. Требуем от профильных многосторонних институтов, в первую очередь от действующего гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности, незамедлительно осудив очередное злодеяние киевского режима и приняв исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем", - сказала Мария Захарова.