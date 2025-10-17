3.73 BYN
МИД РФ призвал ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на российских журналистов
Россия призвала международные организации - ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН - незамедлительно осудить атаку, совершенную Киевом на российских журналистов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.
16 октября в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ от многочисленных осколочных ранений погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Его коллега Юрий Войткевич получил тяжелые ранения и был экстренно госпитализирован.
"Сознательные атаки гражданского населения, к которому по международному праву приравнены сотрудники СМИ, вошли в обыденную практику укробандеровских вооруженных формирований, на которую продолжают закрывать глаза профильные международные организации. Своим бездействием эти структуры, по сути, потворствуют кровавым преступлениям режима Зеленского и несут за них свою меру ответственности. Требуем от профильных многосторонних институтов, в первую очередь от действующего гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности, незамедлительно осудив очередное злодеяние киевского режима и приняв исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем", - сказала Мария Захарова.
"Будем настойчиво добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки этого умышленного убийства и других преступлений киевской хунты против мирных граждан. Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.