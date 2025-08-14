МИД РФ: террористическая активность Киева усилилась на фоне будущего саммита на Аляске

Террористическая активность Киева усилилась на фоне будущего саммита на Аляске, заявили в МИД России.

Так, 14 августа российские регионы пострадали от атак беспилотников. Ударам подвергся Ростов-на-Дону - ранены 13 человек, повреждены несколько многоэтажек, сообщают местные власти.

Белгород 14 августа атаковали дважды. Утром нанесли удар по зданию правительства области. Рядом находился глава региона. Никто не пострадал, но беспилотники ударили снова - было ранено три мирных жителя. Госучреждения Белгородской области переведены на дистанционную работу, запрещены уличные мероприятия. Закрыты парки и скверы.