Михаил Подоляк заявил, что в Киеве готовы пойти на территориальные уступки

В Киеве готовы смириться с потерей территорий. Как заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения с признанием ряда территорий де-факто утраченными.

Свои заявления он сделал в интервью газете La Repubblica. При этом Подоляк сообщил, что в будущем Киев будет пытаться вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями, но де-юре они остаются за Украиной, добавил советник.