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Милиция готова обеспечить безопасность на выпускных вечерах
Милиция готова обеспечить безопасность на выпускных вечерах. В школах и гимназиях усилят пропускной режим, будут дежурить милиционеры, а на прилегающих территориях – группы быстрого реагирования. После официальной части праздника во многих регионах - культурно-развлекательные мероприятия. В МВД напоминают о мерах ответственности.
«За распитие алкоголя в общественных местах или появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не должны находиться вне дома в ночное время без сопровождения взрослых. Родителей и педагогов призываем активно сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения безопасности» - заявил Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси.
Экипажи ГАИ обеспечат безопасность на дорогах. Автовладельцев просят учесть ограниченное количество парковочных мест около учреждений образования или отказаться от поездки на личном транспорте. При обнаружении подозрительных бесхозных вещей и выявлении правонарушений следует сообщить ближайшему наряду милиции или на спецлинию 102.