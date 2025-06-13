Милиция готова обеспечить безопасность на выпускных вечерах. В школах и гимназиях усилят пропускной режим, будут дежурить милиционеры, а на прилегающих территориях – группы быстрого реагирования. После официальной части праздника во многих регионах - культурно-развлекательные мероприятия. В МВД напоминают о мерах ответственности.

«За распитие алкоголя в общественных местах или появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не должны находиться вне дома в ночное время без сопровождения взрослых. Родителей и педагогов призываем активно сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения безопасности» - заявил Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси.