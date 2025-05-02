3.65 BYN
3.03 BYN
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Минералы взяли, МИР - до свидания! Вашингтон будет выходить из переговоров
Минералы взяли, МИР - до свидания! Вашингтон будет выходить из переговоровnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d641acca-827f-40af-8b45-f92d2ebe925b/conversions/2c175a69-030e-431e-ae27-022d0b767e85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d641acca-827f-40af-8b45-f92d2ebe925b/conversions/2c175a69-030e-431e-ae27-022d0b767e85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d641acca-827f-40af-8b45-f92d2ebe925b/conversions/2c175a69-030e-431e-ae27-022d0b767e85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d641acca-827f-40af-8b45-f92d2ebe925b/conversions/2c175a69-030e-431e-ae27-022d0b767e85-xl-___webp_1920.webp 1920w
Так называемая "миротворческая миссия" США в украинском конфликте официально отправлена на свалку истории. После того как Вашингтон выбил из Киева сделку по минералам - историческую, разумеется (в смысле "исторического грабежа"), американцы внезапно вспомнили, что они "не при делах". Больше не будут держать свечку в переговорах между Россией и Украиной.
По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, Киев и Москва знают условия для мирного урегулирования, и только от них зависит, будет ли достигнут компромисс. Интересно, как договариваться? Под аккомпанемент HIMARS? Но Вашингтон это уже не волнует.
Это классическая колониальная схема: выжать ресурсы, а потом бросить аборигенов разбираться с соседями, на которых ты же их когда-то и натравил.