Так называемая "миротворческая миссия" США в украинском конфликте официально отправлена на свалку истории. После того как Вашингтон выбил из Киева сделку по минералам - историческую, разумеется (в смысле "исторического грабежа"), американцы внезапно вспомнили, что они "не при делах". Больше не будут держать свечку в переговорах между Россией и Украиной.



По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, Киев и Москва знают условия для мирного урегулирования, и только от них зависит, будет ли достигнут компромисс. Интересно, как договариваться? Под аккомпанемент HIMARS? Но Вашингтон это уже не волнует.



Это классическая колониальная схема: выжать ресурсы, а потом бросить аборигенов разбираться с соседями, на которых ты же их когда-то и натравил.