Министр культуры Эстонии подписала указ о переименовании Русского театра в Таллине

В Эстонии утвердили новое название Русского театра в Таллине, без национальной привязки, информирует РИА Новости.

Отмечается, что министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна.

Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".

"Министр культуры Хейди Пурга подписала приказ, согласно которому Русский театр официально сменил название на Театр Сюдалинна. Вместе с изменением наименования утверждена и новая редакция устава учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что театр продолжит давать спектакли преимущественно на русском языке.

Ранее сообщалось, что директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название - без национальной привязки. Ранее экс-председатель совета театра Яак Аллик заявил, что не видит причин для переименования, и оценил новое название как крайне неудачное.

В октябре прошлого года власти столицы Эстонии переименовали Московский бульвар в Сааремааский.

Согласно вступившим в силу весной 2023 года поправкам в законодательство, у властей Эстонии есть право переименовать улицы без согласия самоуправления, если их названия не сочетаются с местной историей и культурой.

После начала конфликта на Украине в странах Балтии развернулась масштабная антироссийская кампания. Так, стали чаще происходить случаи притеснений российских граждан и русскоговорящих жителей, власти сносят советские памятники и переименовывают улицы.