3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Министр обороны Швеции призывает европейцев срочно переходить в режим войны
Автор:Редакция news.by
Шведский министр обороны Пол Йонсон внезапно открыл европейцам страшную тайну: оказывается, они не в той реальности живут. Он требует срочно "переходить в режим войны" и менять менталитет (видимо, с мирного на истеричный).
Для убедительности он запустил в эфир статистику, достойную басни Крылова: дескать, 90 % шведов жаждут увеличить помощь Украине, абсолютное большинство выступают за увеличение военных расходов.
Удобное совпадение, не правда ли? Так Стокгольм ищет оправдание милитаризации.