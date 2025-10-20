Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Министр обороны Швеции призывает европейцев срочно переходить в режим войны

Шведский министр обороны Пол Йонсон внезапно открыл европейцам страшную тайну: оказывается, они не в той реальности живут. Он требует срочно "переходить в режим войны" и менять менталитет (видимо, с мирного на истеричный).

Для убедительности он запустил в эфир статистику, достойную басни Крылова: дескать, 90 % шведов жаждут увеличить помощь Украине, абсолютное большинство выступают за увеличение военных расходов.

Удобное совпадение, не правда ли? Так Стокгольм ищет оправдание милитаризации.

