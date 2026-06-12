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Министр обороны Великобритании ушел в отставку
11 июня ушел в отставку министр обороны Великобритании Джон Хили. При этом чиновник не просто уволился, Хили обвинил премьер-министра Кира Стармера в бессилии обеспечить финансирование армии для противостояния внешним угрозам.
На днях стало известно, что дефицит военного бюджета Великобритании составит 28 млрд фунтов. Из-за отсутствия денег был отменен пресловутый контракт века: Великобритания собиралась закупить 12 американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Однако сокращение военных расходов будет еще более радикальным, придется резать статью за статьей и впредь.
Министр Хили ушел как раз вовремя, чтобы не нести за все это ответственность. Ему быстро назначили преемника, но тот вряд ли успеет даже просто войти в курс дела: отставку премьера Стармера со всем его кабинетом анонсировали давно и, вполне вероятно, ждать ее придется уже даже не недели, а считанные дни или даже часы.