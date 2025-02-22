Министры обороны ЕС, Британии и Канады созывают экстренное заседание

В понедельник Франция и почему-то Эстония созывают экстренное заседание министров обороны стран ЕС. В этом собрании примут также участие представители Великобритании, Канады и государств НАТО, в Евросоюзе не состоящих. Мероприятие это связано с Зеленским самым непосредственным образом. Соединенные Штаты снимают с себя груз финансовой поддержки Украины. Теперь европейцы решают, посильно ли им финансировать продолжение украинского конфликта за счет собственных средств или все-таки надо заставить Киев мириться? Политики Старого Света демонстрируют воинственность и непримиримость, однако, деньги и оружие они пока лишь обещают. Министры обороны как раз и займутся обсуждением вопроса, удастся ли скроить для Украины новый военный бюджет уже без американцев?