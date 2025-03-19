Минобороны Израиля пригрозил полным уничтожением Газы, если палестинцы не выполнят условия

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a744a02b-4788-4302-be74-0f92955ef37a/ecd6fd6b-0f20-48ad-ae66-19c9a18b2693.jpg 2025-03-19T16:57:30.000000Z00

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил полным уничтожением Газы, если палестинцы не освободят заложников и не изгонят ХАМАС.

ЦАХАЛ уже заявил о возобновлении наземных операций в секторе Газа и возвращении под свой контроль коридора Нецарим в центре анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство возобновило интенсивную борьбу с палестинской группировкой после нескольких недель безуспешных попыток освободить больше заложников. По словам политика, ХАМАС отклонил несколько предложений о возвращении 59 заложников, 24 из которых, по всей видимости, еще живы, в обмен на продление срока прекращения огня, истекшего 1 марта.