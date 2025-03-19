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Минобороны Израиля пригрозил полным уничтожением Газы, если палестинцы не выполнят условия
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил полным уничтожением Газы, если палестинцы не освободят заложников и не изгонят ХАМАС.
ЦАХАЛ уже заявил о возобновлении наземных операций в секторе Газа и возвращении под свой контроль коридора Нецарим в центре анклава.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство возобновило интенсивную борьбу с палестинской группировкой после нескольких недель безуспешных попыток освободить больше заложников. По словам политика, ХАМАС отклонил несколько предложений о возвращении 59 заложников, 24 из которых, по всей видимости, еще живы, в обмен на продление срока прекращения огня, истекшего 1 марта.
Напомним, израильская авиация нанесла массированные удары по инфраструктуре ХАМАС в ночь на 18 марта. По данным палестинской стороны, погибли около 400 мирных жителей. Нетаньяху пообещал, что теперь Израиль будет только наращивать силовые операции.