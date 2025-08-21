3.70 BYN
Мирные переговоры по Украине обрушили акции немецких оборонных компаний
Автор:Редакция news.by
Перспектива мира в регионе совсем невыгодна европейскому ВПК. Как пишет Bild, мирные переговоры по Украине обрушили акции немецких оборонных компаний.
Так, ценные бумаги концерна Rheinmetall просели почти на 5 %, Renk - более чем на 6,5 %, а стоимость акций компании Hensoldt рухнула на 10 %.
СМИ отмечают, что концерны растеряли свой рост и ушли в глубокий минус. Видимо, еврокомиссары просчитались, когда избрали драйвером экономики расходы на оборону и оголтелую милитаризацию.
Инвесторы также опасаются рисков из-за сохранения неопределенности в международной торговле, в связи с чем в III квартале 2025 года ожидается замедление темпов роста экономики всей еврозоны.