Событие, которое уж точно войдет в историю, как самые скандальные переговоры, за которыми наблюдал весь мир. А именно - встреча Трампа и Зеленского в Белом доме.

Киевский комик привез капитуляцию, пытался выпросить в обмен на сдачу национальных природных богатств хоть что-нибудь, но в итоге случился большой скандал: Зеленский продемонстрировал американцам сценку "Торговля на Привозе". И подвергся такой публичной порке, какой, наверное, не устраивали в Белом доме еще никому.

Соглашение о продаже Америке украинских редкоземельных элементов - не подписано и отложено теперь в долгий ящик.

А главное - Вашингтон сворачивает всю военную помощь Украине. И как стало известно, команда Трампа высказалась за прекращение переговоров с Зеленским после пятничной перепалки в Белом доме, заявил СМИ помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Если бы все официальные встречи на высшем уровне проходили так как вчерашние переговоры, пожалуй, не было бы на свете шоу более популярных, чем трансляция официоза.

Ругня через океан началась не вчера. Трамп, едва вступив в должность, нарек Зеленского незадачливым комиком и диктатором с 4-процентной популярностью, тот ответил, что хозяин Белого дома живет в информационном пузыре.

После таких прелюдий американский президент видеть Зеленского не особо и хотел. Но Макрон уговорил - тот еще организатор.

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Трамп - Зеленскому: "А хорошо выглядит! Он сегодня принарядился!"

Вечный армейский свитер Зеленского и ранее много кого смущал, а здесь полное несовпадение культурного кода, напоминание о революционном Фиделе?

Трамп: "А у вас вообще есть костюм?"

Зеленский: "Да, есть!"

Трамп: "Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль".

Общение не задалось с самого начала. Зеленский за последние три года привык к обходительности и подобострастию коллег-президентов, он начитался газет, которые называли его светочем свободы и рыцарем справедливости.

В Белом доме докучливого просителя встретили иначе. Начал вице-президент.

Вэнс: "Я говорю про дипломатию, которая не дала разрушить вашу страну. Теперь вы имеете недостаток людей, мужчин".

Зеленский: "Вы не были на Украине!"

Вэнс: "Я вижу, что творится с украинским народом. Я вижу, что вы не можете набирать людей в армию. Вы не вправе атаковать нашу администрацию!"

Трамп: "Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции!"

Дальше началось представление, какого, по мнению американского президентского пула, Белый дом еще не видывал.

Трамп: "Пусть народ видит. Пусть это транслируется. Вам стоит быть вежливым. У вас нет козырей на руках. Люди умирают. Вам не хватает солдат, ваша живая сила иссякает".

Сама фамилия Трамп может быть переведена как "козырь". И здесь началось то, что заставило даже украинского посла спрятать лицо от стыда и ужаса:

Трамп: "Если бы у вас не было нашего оружия, война закончилась бы за две недели!"

Зеленский: "Да, я слышал про 3 дня от Путина".

Трамп: "Вам трудно будет вести бизнес таким образом - Вэнс: Просто скажи спасибо!"

Зеленский: "Я уже много раз говорил спасибо американскому народу".

Трамп: "Я думаю, хорошо, что это происходит перед журналистами - пусть народ видит! Вам следует быть благодарным! Люди умирают, у вас заканчиваются солдаты, мы предлагаем хорошую сделку. А вы повторяете, что не хотите прекращения огня, что оно вам ни к чему!"

Скандал достиг такого высокого градуса, что у Трампа даже сорвалось: "Глупый президент!"

К исходу беседы на публике Трамп уже грубо затыкал Зеленского - совсем как это водится на одесском Привозе.

Зеленский: "Я могу сказать, мистер президент?"

Трамп: "Нет, ты и так много сказал!"

Не было бы худа без добра. После такой эмоциональной встряски президент Трамп с еще большим воодушевлением заговорил о мире.

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Дональд Трамп, президент США:

"У нас сегодня была встреча, как вы знаете, с Зеленским. И я бы сказал, это было совсем не здорово с его стороны. Он сильно переборщил. Мы ищем мира. Мы не собираемся вступать в 10-летнюю войну и играть в игры. Мы хотим мира. А он хочет продолжать сражаться, сражаться и сражаться. Мы же хотим покончить со смертями. На этой неделе погибло 2 тыс. человек. Не только солдаты. Молодые украинцы и русские ".

Скотт Бессент, министр финансов США:

"Этот день должен был стать моментом, когда США и Украина окажутся связанными общими экономическими проектами и перспективами. Вместо этого президент Зеленский, привыкший иметь дело со слабым американским руководством, столкнулся с президентом Трампом, который не уступил. И вице-президент Ди Вэнс не уступил. Украинцев попросили покинуть зал, а потом и здание".

Мировая пресса взорвалась комментариями и выводами. Вот лишь некоторые.

Журнал Economist: 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, отношения между Америкой и Украиной были хрупкими и неопределенными. К моменту отъезда украинца они были полностью разрушены и, возможно, навсегда.

The Wall Street Journal: "Зеленскому стоило поступить мудрее и разрядить обстановку, поблагодарив США и уступив Трампу. Он же, напротив, попытался навязать Трампу свою позицию, что для него, как для бизнесмена, неприемлемо".

The Spectator отмечает, что Зеленский поставил свое тщеславие и гордость выше интересов своей страны. Для него собственное самолюбие оказалось более ценной вещью, что и стало причиной скандала.

Британская Daily Mail": "Это было ни что иное, как позор с издевательством".

Речь о совершенно новом феномене в истории дипломатии.

The New York Times: "Ни один президент до Трампа не обрушивался на иностранного лидера с такой яростью. Даже противников Соединенных Штатов, не говоря уж о номинальных союзниках, не подвергали такой публичной порке в присутствии телекамер".

Мечтал ли когда-нибудь киевский клоун о такой "звездной" роли? Наверное, и во сне не снилось.

Кадры из российской комедии будто бы повторила нейросеть, созданная Илоном Маском.

Зеленского в робе и за решеткой сегодня показывают на баннерах в центре Нью-Йорка.

Сразу после перепалки с Трампом обиженный клеврет позвонил Макрону и генсеку НАТО Рютте. Ищет крышу.

Объявились союзники в стане англосаксов. После перебранки в Вашингтоне британский премьер Стармер выразил "непоколебимую поддержку Украине".

Сегодня киевский главарь прибыл в Лондон. Завтра там пройдет встреча европейских лидеров. Будут обсуждать, какие гарантии безопасности Европа может предоставить Киеву. Ведь ранее и Макрон, и Стармер лично попытались убедить Трампа поддержать размещение европейских миротворцев в Украине после прекращения огня. Такой вот трансатлантический расклад.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

"Я спрашиваю: каков европейский план по прекращению этой войны? Могу пересказать вам то, что заявил мне один министр иностранных дел - не буду говорить, кто это был - мне сказал один из них, что война продлится еще год, и в этот момент Россия почувствует себя настолько ослабленной, что будет молить о мире. Это еще один год убийств, еще один год смертей, еще один год разрушений, и, кстати, это не очень реалистичный план с моей точки зрения".

Любопытно рассуждают некоторые зомбированные украинские граждане, накаченные идеей скорой демократии и процветания - мол, Европа нам поможет.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, военный эксперт:

"Поддержка Европы - это недостаточный аргумент для диалога, равноправного диалога с Соединенными Штатами. Время войны завершено. Сегодня пора говорить о мире. И Владимир Зеленский этого не хочет понимать".

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Достаточно было взять переводчика. Не надо демонстрировать свое знание английского языка. Возьми переводчика. Это классическая форма ведения переговоров в сложных ситуациях. Если ты понимаешь, что это действительно будет непросто, он этого не сделает. Вот эта самоуверенность, наглость, нахальство, которые свойственны киевскому режиму, кстати, не одному Зеленскому, они и привели к этому результату".

Микаэл Бадалян, блогер (Армения):

"Каждый доказывает свою правоту и добивается определенных целей. В этот момент Украина уничтожается. Сегодня мы отчетливо видим, что Зеленский сделан виновным во всем том, что происходит. Именно поэтому, если украинские элиты хотят дальше выстраивать отношения какие-либо с американской администрацией и пытаться изменять ситуацию, им нужно устранить любыми способами Зеленского".