Золотые блики, светящийся костюм. Клип "Мотылек" Насти Кравченко станет настоящим аттракционом света

Настя Кравченко готовит клип к песне "Мотылек", с которой в сентябре представит Беларусь на "Интервидении".

"Отличный старт и мурашки по телу". Звезды о песне Насти Кравченко для "Интервидения-2025" Беларуска Настя Кравченко представила композицию "Мотылек" на торжественном открытии "Славянского базара"

Режиссер видеоролика - именитый в России клипмейкер Оксана Рассказова. Ей доверяли свои хиты Григорий Лепс, Валерия, Ольга Бузова. Белорусский же проект Рассказова превратит в визуальный аттракцион света и пространства. Специально для клипа создавали и светящийся изнутри костюм. Примитивные ассоциации с языками пламени заменят золотые блики.

Оксана Рассказова, режиссер (Россия): "Сегодня на наших первых съемках я ни разу не встала из-за монитора - настолько Настя удивительно прочувствовала кадр. Она сразу почувствовала камеру, буквально в первые секунды поняла все задачи. Для меня это было неожиданно, ведь артист молодой, ей всего 21 год. Мы поработали над стилем, и когда она вошла в кадр, стала совершенно другой. По сути эта песня о взаимоотношениях человека и огня, к которому он стремится всю жизнь. Огонь в отношениях, в работе, в профессии, в личном росте, это желание человека двигаться к чему-то большему, более активному, сильному, яркому. Вот этот полет мы и решили показать".

Настя буквально взлетит в кадре. Выпускнице проекта "Х-Фактор. Беларусь" действительно понадобились базовые навыки воздушных акробатов. Девушка освоила их еще в школе, занималась и чирлидингом. Хореографическая группа также исполнит танцы вне гравитации.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на конкурсе "Интервидение": "В первую очередь мне важно, чтобы это зацепило. У каждого зрителя могут возникнуть свои эмоции, и это нормально. Готового варианта пока никто не видел, мы все еще в процессе съемок. Сначала мы с моей командой и близкими людьми оценим итоговую версию, а уже потом представим клип широкой аудитории. Мне хочется, чтобы зрители действительно почувствовали эту песню, чтобы клип подчеркнул ее смысл и музыкальную атмосферу. Время на съемках пролетает незаметно, команда потрясающая. У нас не работает метод кнута и пряника, у нас только пряник, и благодаря этому все сияют, все счастливы и у каждого есть огромное желание сделать эту работу максимально красивой".

21 страна подтвердила свое участие в конкурсе "Интервидение"

Накануне в Москве презентовали кубок "Интервидения". Кроме него победитель вокального состязания получит денежный приз - 30 млн российских рублей. Триумфатора определит профессиональное жюри, в которое войдет эксперт от каждой страны. На сцене московской "Live Арены" зрители увидят 21 флаг. Соединенные Штаты Америки подтвердили участие, назвав имя своего представителя. Это певец Брэндон Ховард.

Новостей об "Интервидении" с каждой неделей все больше. Так, уже опубликована песня Таджикистана и пополнился список послов конкурса. В числе арт-дипломатов и самый титулованный хоккеист в мире Александр Овечкин.