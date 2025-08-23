WSJ: Пентагон несколько месяцев запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием

Пентагон несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров", - говорится в публикации.

По словам собеседников издания, атак с применением американских дальнобойных систем ATACMS не было с конца весны - один раз с того момента Киев пытался ударить ими вглубь России, но получил запрет от Вашингтона.

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. Впоследствии Великобритания и Франция также позволили применять свои Storm Shadow и SCALP в этих целях.