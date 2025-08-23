3.70 BYN
Десять туристов пропали на Курилах в районе вулкана Баранского
Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды, сообщает ТАСС.
"Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа", - об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
Мэр Курильского района Константин Истомин отметил, что в настоящее время проводятся поиски туристов. Задействованы спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.
В поисках задействовано шесть человек. "Ситуация находится на моем личном контроле", - отметил Истомин. Он добавил, что в поисковых мероприятиях примут участие военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.
Специалисты обследуют территорию вокруг вулкана, ситуация осложняется сложным рельефом и туманом.