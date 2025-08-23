3.70 BYN
В результате обрушение моста в Китае погибли 12 рабочих, еще четверо числятся пропавшими без вести
В Китае обрушился строящийся железнодорожный мост через крупную реку. Погибли не менее 12 рабочих, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение государственных СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.
Агентство Синьхуа опубликовало аэрофотоснимки, на которых видно, что крупный участок изогнутой бирюзовой арки моста отсутствует, а часть мостового полотна свисает вниз в воды Желтой реки.
Инцидент произошел около 3 часов ночи в пятницу, 22 июля, в провинции Цинхай, когда при натяжении стального троса он оборвался. На мосту находились 16 рабочих. Для поиска пропавших задействованы лодки, вертолет и роботы.
По данным China Daily, длина моста составляет 1,6 км, а дорожное полотно расположено на высоте 55 метров над рекой.