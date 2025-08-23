В результате обрушение моста в Китае погибли 12 рабочих, еще четверо числятся пропавшими без вести

Обрушение моста в Китае / Фото Синьхуа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7d6fd2-163f-4771-88f3-aaf8825f0422/conversions/98b482f5-f56d-4e71-bb0a-7378f77e014f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7d6fd2-163f-4771-88f3-aaf8825f0422/conversions/98b482f5-f56d-4e71-bb0a-7378f77e014f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7d6fd2-163f-4771-88f3-aaf8825f0422/conversions/98b482f5-f56d-4e71-bb0a-7378f77e014f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7d6fd2-163f-4771-88f3-aaf8825f0422/conversions/98b482f5-f56d-4e71-bb0a-7378f77e014f-xl-___webp_1920.webp 1920w Обрушение моста в Китае / Фото Синьхуа

В Китае обрушился строящийся железнодорожный мост через крупную реку. Погибли не менее 12 рабочих, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение государственных СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.

Агентство Синьхуа опубликовало аэрофотоснимки, на которых видно, что крупный участок изогнутой бирюзовой арки моста отсутствует, а часть мостового полотна свисает вниз в воды Желтой реки.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в пятницу, 22 июля, в провинции Цинхай, когда при натяжении стального троса он оборвался. На мосту находились 16 рабочих. Для поиска пропавших задействованы лодки, вертолет и роботы.