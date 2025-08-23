3.70 BYN
Лукашенко: Беларусь и дальше остается открытой для украинцев
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", - говорится в поздравлении.
"Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев, - отметил Александр Лукашенко. - Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями".
"От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", - подчеркнул глава государства.