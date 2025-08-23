3.70 BYN
Как идет демонтаж модели "социального государства" в Европе - в "Понятной политике"
Автор:Редакция news.by
Фиксируется наращивание военных бюджетов в Европе - 5 % от ВВП. (Таково требование Белого дома).
Откуда взять деньги или точнее, у кого забрать? Раздутие бюджетов и демонтаж модели "социального государства". Что говорят противники безудержной милитаризации. Ответы в "Понятной политике". Смотрим в понедельник, 25 августа, после "Панорамы", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.