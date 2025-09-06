Мировые СМИ о саммите ШОС: "Мир уже не будет прежним"

Основным "поставщиком" самых обсуждаемых новостей на уходящей неделе стал саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

Мировые СМИ и международные аналитики продолжают комментировать историческое событие. Лейтмотив общий - мир уже не будет прежним. Сторонники однополярного мироустройства получили мощный сигнал.

"ШОС играет ключевую роль в стремлении Пекина создать более прочные многосторонние альтернативы западным или возглавляемым США блокам, таким как НАТО, - констатирует The Guardian. - Достижению этой цели (создание альтернатив) способствовали потрясения, вызванные тарифами Трампа и другими шагами его внешней политики".

Интересно описывает событие французское издание Liberation: "Текущий контекст - торговый конфликт США с Китаем и Индией, война в Украине и иранский ядерный спор делает этот саммит ШОС самым важным в его истории. Его первым ощутимым результатом стало сближение Пекина и Нью-Дели после десятилетий напряженности из-за спорных границ в Гималаях. Председатель КНР Си Цзиньпин поэтически охарактеризовал новую двустороннюю гармонию: "Танец дракона и слона".

статья из Liberation news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd39ac-564f-4e6e-bafd-6b5db596a4a2/conversions/e68363dc-65b4-4afa-a1aa-6fc6284af3e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd39ac-564f-4e6e-bafd-6b5db596a4a2/conversions/e68363dc-65b4-4afa-a1aa-6fc6284af3e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd39ac-564f-4e6e-bafd-6b5db596a4a2/conversions/e68363dc-65b4-4afa-a1aa-6fc6284af3e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd39ac-564f-4e6e-bafd-6b5db596a4a2/conversions/e68363dc-65b4-4afa-a1aa-6fc6284af3e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Си Цзиньпин выразил намерение содействовать созданию Банка развития ШОС и пообещал предоставить льготные кредиты на сумму 1,4 млрд долларов в течение 3 лет. Это можно расценивать как шаг к усилению стремления Китая к расширению экономического сотрудничества", - отмечает корейская газета The Chosun Ilbo.

"Саммит с участием более 20 лидеров, за которым последовал военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и военных самолетов, - это не просто зрелище, - пишут обозреватели The New York Times. - Это показывает, как Си пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в инструменты для переустройства мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты".

Микаел Бадалян, член совета АНО "Евразия" (Армения):

"Саммит ШОС в Китае наделал очень много шума в западных СМИ, и необходимо сказать, что это все не безосновательно. Подобные мероприятия своим действием доказывают, что заявление о многополярном мире - это уже реальность. И сегодня мы видим совершенно новые союзы, которые становятся абсолютной альтернативой тому, что много лет являлось мировой силой. Россия, Китай, Индия - это те страны, которые могут сегодня претендовать на новый центр силы".