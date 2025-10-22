МОК прекратил переговоры с Индонезией о проведении Олимпиады-2036

Международный олимпийский комитет приостановил переговоры с Индонезией о проведении Олимпиады-2036. Решение стало ответом на отказ Джакарты выдать визы израильским спортсменам для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МОК.

В заявлении говорится, что Исполком МОК принимает меры для обеспечения доступа всех спортсменов в страны, принимающие международные соревнования. Исполком подчеркнул принципиальную позицию МОК: все допущенные к участию спортсмены, команды и спортивные должностные лица должны иметь возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Исполком МОК решил принять меры в отношении Индонезии. В частности, прекратил любые формы диалога с НОК Индонезии о проведении будущих Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, олимпийских мероприятий или конференций до тех пор, пока правительство Индонезии не предоставит достаточных гарантий того, что въезд в страну будет обеспечен всем участникам, независимо от гражданства.

МОК также рекомендовал всем международным федерациям не проводить никаких международных спортивных мероприятий или встреч в Индонезии до тех пор, пока не будет выполнено это условие.

Кроме того, МОК намерен просить НОК Индонезии и Международную федерацию гимнастики (FIG) прибыть в штаб-квартиру МОК в Лозанне для обсуждения ситуации, сложившейся накануне 53-го чемпионата мира по спортивной гимнастике.

В МОК напомнили всем заинтересованным сторонам олимпийского движения о важности свободного и беспрепятственного доступа в соответствующую страну для всех участников без ограничений для посещения международных соревнований.