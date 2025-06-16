Молодежь ФРГ разочарована в стране: 57 % опрошенных не довольны экономической ситуацией

Согласно новому исследованию из Германии, немецкая молодежь все меньше верит в свою страну, а от демократии, по ее мнению, осталось одно название.

57 % опрошенных напрягает экономическая ситуация на родине, а 48 % опасаются раскола в обществе. Доверие к политической системе также тает на глазах, вынуждая молодых людей все чаще отдавать голоса за альтернативные партии. 87 % ощущают себя изолированными, а почти половина респондентов признается, что "боится открыто выражать свое мнение из-за возможной критики".