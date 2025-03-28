Мощное землетрясение произошло в Азии

Как сообщили в Посольстве Беларуси во Вьетнаме, на данный момент информации о наших гражданах в списках погибших и пострадавших нет. Белорусское диппредставительство продолжает внимательно отслеживать ситуацию.

Кадры, как из фильма про конец света, приходят сегодня из Азии. Строящийся 30-этажный небоскреб в столице Таиланда - Бангкоке - рухнул за пару секунд. Обломки и стена пыли накрывают убегающих рабочих. Строители - а их может быть под сотню человек - оказались в ловушке под завалами.

Город трясло так, что из бассейнов на крышах элитных отелей выливались тонны воды, а сами высотки раскачивались, словно игрушечные.

Туристы между тем продемонстрировали странную беспечность: когда вода в гостиничных бассейнах на крышах начала плескаться от толчков, некоторые продолжали купаться и снимать происходящее на мобильники.

В Сети появились также кадры, как бурные потоки воды смывают прохожих. Их достоверность, правда, пока не подтверждена.

Таиланд не привык к таким мощным сейсмическим ударам, поэтому происшествие вызвало настоящий шок среди местных жителей. «Такого у нас еще никогда не было», - делятся в соцсетях испуганные бангкокцы. Архитектура мегаполиса, включающая множество стеклянных небоскребов, оказалась уязвимой перед силой стихии: некоторые здания получили серьезные повреждения.

Я был в этом здании прямо за мной. Это был торговый центр, и я пришел туда, чтобы купить фотооборудование. И вдруг все здание просто начало двигаться. Сразу же раздались крики, началась сильная паника, крики. Фрайзер Мортон, турист (Великобритания)

Я сидела в кресле, проверяла сообщения на своем мобильном телефоне. Как вдруг все затряслось, мебель начала шататься. И в следующую секунду я оказалась на полу. Ударилась головой о стеклянный стол, который, к счастью, не разбился. Это не первое мое землетрясение, но самое страшное. Дебора Панмачет, туристка (США)

Я ждала счет и внезапно почувствовала, что Земля трясется. Знаете, моя первая мысль была, что, может быть это со мной что-то не так, наверное, такая же мысль была и у других посетителей, все оглядывались, а потом выбежали на улицу. Трясло сильно и долго, где-то минуту. Жужанна Вари-Ковач, туристка (Венгрия)

Как только началось землетрясение, в офисных зданиях, гостиницах и торговых центрах прозвучал сигнал тревоги, люди эвакуировались по лестницам. На улицах - тысячи испуганных. Власти предупредили об опасности повторных толчков и объявили Бангкок «зоной чрезвычайной ситуации.

В Бангкоке не ходит общественный транспорт и метро, многие мосты закрыты из-за опасности обрушения. Некоторые трассы недоступны. Аэропорты страны временно ограничили работу. Принято также решение закрыть школы.

До Таиланда дошли отголоски землетрясения из соседней Мьянмы, где в эпицентре сила толчков составила 7,7 балла. Там дела обстоят намного хуже. Одно из фатальных последствий землетрясения: массово погибли дети-сироты, которых воспитывали в монастыре в городе Таунгу. Во втором по величине городе страны - Мандалай - рухнули стены исторического Дворца. Там же обрушилось и 5 пролетов километрового моста.

Многие города в руинах. Местным жителям приходится слишком долго ждать спасателей. Разбирать завалы и оказывать первую помощь вынуждены самим. Ситуацию осложняют продолжающиеся уже несколько часов афтершоки.

Власти Мьянмы начали оценку нанесенного стихией ущерба. Уже сейчас понятно, что количество разрушенных зданий будет исчисляться тысячами. Руководство пострадавших регионов рекомендует людям покинуть дома из-за угрозы возникновения пожаров и наводнений.

Подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Как сообщает МИД нашей страны, на данный момент обращений в Посольство Беларуси во Вьетнаме (ответственно за Таиланд и Мьянму) в связи с разрушительным землетрясением не поступало, информации о пострадавших нет.