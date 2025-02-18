Главное мировое событие, к которому сегодня (18 февраля) было приковано внимание, кажется, всех. В Эр-Рияде Россия и США провели первые почти за 3 года переговоры. Делегации возглавляли министры иностранных дел Лавров и Рубио. И главный итог: Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга и продолжить контакты. Первые оценки от участников встречи: переговоры названы позитивными, хотя анонсированная встреча Путина и Трампа на будущей неделе все-таки может не состояться.

Какого-то прорыва или судьбоносных решений от сегодняшней встречи, конечно, никто не ожидал. Ведь это был первый официальный контакт между странами за очень долгое время. И главная цель, стоявшая перед участниками делегаций, - заново "навести мосты", которые были полностью разрушены предыдущей американской администрацией. Настрой на дружелюбный лад задал Илон Маск, правая рука Дональда Трампа. Он разместил фото прилета российской делегации в Эр-Рияд и подписал снимок: "Вот как выглядит компетентное руководство".

Первые встречи участников делегаций - еще накануне вечером. Работа шла и ночью. Все для того, чтобы сегодняшние переговоры прошли успешно. Напряжение, похоже, все же витало в воздухе: старт встречи и кадры из зала - стороны, что непривычно, не жали друг другу руки и не проронили ни слова, пока журналисты не покинули зал.

В общей сложности делегации общались 4 с половиной часа. Заявленная цель была достигнута - Москва и Вашингтон выразили готовность восстановить и вести взаимоуважительный диалог, сотрудничать в мировой политике, начать процесс мирного урегулирования конфликта в Украине, который устроит обе стороны.

Москва и Вашингтон выразили готовность восстановить и вести взаимоуважительный диалог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8254c84e-7afb-40a2-a614-b9d826727f72/conversions/32da6df2-a817-4345-8129-9867a78591b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8254c84e-7afb-40a2-a614-b9d826727f72/conversions/32da6df2-a817-4345-8129-9867a78591b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8254c84e-7afb-40a2-a614-b9d826727f72/conversions/32da6df2-a817-4345-8129-9867a78591b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8254c84e-7afb-40a2-a614-b9d826727f72/conversions/32da6df2-a817-4345-8129-9867a78591b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Когда национальные интересы совпадают, надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты и в геополитических сферах, и в экономических делах. Так что разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно, на конкретных примерах изложили в очередной раз".

Если более предметно: Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Кроме того, достигнута договоренность о создании механизма консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях между двумя государствами.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Мы собираемся назначить высокопоставленную команду с нашей стороны, чтобы помочь вести переговоры и работать над окончанием конфликта в Украине таким образом, который будет прочным и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Рубио особо подчеркнул, что президент Трамп желает завершить конфликт в Украине справедливо и не допустить его возобновления через 2-3 года. Причем, отметил он, урегулирование конфликта возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", а на уступки должны пойти все стороны. Лавров в свою очередь заявил, что консультации по украинскому вопросу будут регулярными и начнутся они после назначения американского посла. А вот о встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики. Говорят, она состоится в самом ближайшем будущем.

Москва и Вашингтон выразили готовность восстановить и вести взаимоуважительный диалог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71aeb129-2a20-4c2a-b7be-cd83a44e1004/conversions/da81ef19-6097-41cd-a5dc-25b7c5ce1316-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71aeb129-2a20-4c2a-b7be-cd83a44e1004/conversions/da81ef19-6097-41cd-a5dc-25b7c5ce1316-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71aeb129-2a20-4c2a-b7be-cd83a44e1004/conversions/da81ef19-6097-41cd-a5dc-25b7c5ce1316-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71aeb129-2a20-4c2a-b7be-cd83a44e1004/conversions/da81ef19-6097-41cd-a5dc-25b7c5ce1316-xl-___webp_1920.webp 1920w

Майк Уолтц, советник по национальной безопасности США:

"Как вы видите, президент Трамп полон решимости двигаться очень быстро. У нас состоялся телефонный разговор глав государств, первый за многие годы. И вот мы менее чем через неделю на самом высоком уровне правительств США и России. И мы рассчитываем продолжать поддерживать этот темп не только для того, чтобы положить конец войне, но и для того, чтобы разблокировать то, что может быть очень продуктивным в будущем".

Особенно внимательно следили за происходящем в Эр-Рияде европейцы. Им за столом переговоров места не нашлось. Впрочем, это же двусторонний диалог, хотя и с выходом на конфликт, который затрагивает ЕС напрямую. Но это уже вина самой объединенной Европы, которая полностью дискредитировала себя за последние 3 года. Суверенитет сомнителен, договороспособность на нуле, но есть и островки здравомыслия. Например, Венгрия.

Москва и Вашингтон выразили готовность восстановить и вести взаимоуважительный диалог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9f6e4de-ad5c-44dd-b654-07233d08ece8/conversions/9eea62ba-e3ff-4cef-9af9-4504cd4cf59b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9f6e4de-ad5c-44dd-b654-07233d08ece8/conversions/9eea62ba-e3ff-4cef-9af9-4504cd4cf59b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9f6e4de-ad5c-44dd-b654-07233d08ece8/conversions/9eea62ba-e3ff-4cef-9af9-4504cd4cf59b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9f6e4de-ad5c-44dd-b654-07233d08ece8/conversions/9eea62ba-e3ff-4cef-9af9-4504cd4cf59b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе... Они застряли на стороне войны, хотя мы последние три года убеждали их проводить политику мира, они этого не сделали. И теперь мы сможем наблюдать со стороны, как в зависимости от других крупных глобальных тем решаются без нас даже самые важные для нас вопросы".

Паника, естественно, у Зеленского. Он заранее зачем-то заявил, что Украина не намерена признавать итоги встречи. А потом организовал внезапный визит в Объединенные Арабские Эмираты и заехал в Анкару. Словом, крутился вокруг да около в надежде, что его позовут на встречу. После переговоров России и США украинский главарь "пытается собрать хотя бы крупицы информации о переговорах из вторых рук", пишет Bloomberg.

New York Times отмечает: "Украина и Европа наблюдают за происходящим издалека с большим опасением, что Трамп попытается навязать Украине мирное соглашение, выгодное России".

А Financial Times приводит слова главы концерна Rheinmetall: "Европу оставили в стороне за "детским столом" в переговорах по Украине. Поскольку, если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми... Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: затраты в 1 % от ВВП на оборону - это нормально".