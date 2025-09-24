Мураев: Запад развязал конфликт в Украине, чтобы создать новый миропорядок

"Я к Александру Лукашенко отношусь с большим уважением, в первую очередь, потому что он не допустил разгосударствления страны, не породил олигархат и сохранил государственный сектор. Кстати, он единственный, кто не повелся на COVID. Человек, который не уничтожил медицинскую систему Семашко. Посмотрите, как он умудрился выстроить внешнюю политику и с Китаем, и с Соединенными Штатами - шикарные отношения. Красавчик! Дай Бог каждому. Белорусам советую держаться за него максимально. Все ваши Тихановские - это чисто клоуны, даже по сравнению с Зеленским. Я вас прошу: будьте мудрее, не ведитесь на цветные революции, которые устраивает Запад. Я приезжаю в Беларусь и получаю массу удовольствия от вашей чистоты, порядка, от исторической памяти, которую вы сохранили, от людей и от кухни. Вы крутые, белорусы, берегите Батьку".