Польское общество набросилось на Туска, обвиняя его не только в нагнетании страха среди населения, но и в том, что он просто придумывает поводы, чтобы закрепить "железный занавес" на границе с Беларусью.

Такие комментарии гуляют по соцсетям:

"Кто-нибудь может сказать, что это за дрон? Военный или обычный гражданский? Предлагаю перестать нагнетать страх".

"Здорово, что службы работают. Но будет ли премьер-министр теперь сообщать о каждом инциденте? Зачем сеять панику?"

"Итак, очередная афера с закрытием железнодорожных путей с Беларусью и прекращением поставок из Китая для разрушения экономики. Вы считаете общественность идиотами? Все ваши действия можно проверить, а ваши махинации отследить. Никогда еще в Польше не было такого некомпетентного правительства".

Эмоциональный накал в соцсетях подкрепляется тем, что польские граждане на самом деле понимают что к чему и их возмущению нет предела.

"Туск вместе с предателем Польши Сикорским и Навроцким (они все заодно) закрыли пограничный переход с Беларусью. Думаю, что этим они наносят вред не только России и Беларуси, но и разрушают прекрасный регион Подлясье рядом с Беларусью. Там люди в значительной степени жили за счет хороших отношений с нашими братьями-белорусами. Там велась торговля именно с ними, были добрососедские отношения, люди этим жили. А теперь вопреки всем гуманитарным принципам закрыты все переходы, что доводит регион и приграничные территории с Беларусью до разрухи", - рассказал польский блогер.

"Они оправдывают свои действия тем, что якобы кому-то на голову упали пенопластовые дроны, поэтому нужно покупать у немцев дорогие системы ПВО, а наших солдат обучать защите от этих пенопластовых дронов в Украине. При этом наши так называемые враги, белорусы, нас о дронах предупредили, а наши так называемые друзья, военные поджигатели из клики Зеленского, не предупредили. Мир сходит с ума, невероятное безумие. А ты, поляк, работай больше, еще больше и еще больше, ведь нужно все больше вооружения. Мы вооружаемся против наших друзей", - заключил мужчина.

А пока варшавская верхушка идет по пути милитаризации, страна столкнулась с угрозой снижения кредитного рейтинга со стороны крупных агентств. За первые 2 квартала этого года торговый дефицит составил почти 4 млрд долларов. В годовом исчислении экспорт сократился на 0,3 %, а импорт увеличился на 3 с небольшим процента. Закрытие границ с Беларусью нарушило цепочки поставок, привело к проблемам у польских логистических компаний, а также довело приграничье Польши до социально-экономической катастрофы. Диктатор Навроцкий в соцсети заявил, что якобы не жалеет себя и усердно работает. У поляков на этот счет собственное мнение.

"Трудный месяц с курсом, который колеблется то вправо, то влево. К сожалению, в последние дни он оттолкнул многих своим поведением из-за поспешного обвинения Российской Федерации на основании собранных дронов?! Ни один серьезный президент не может занимать такую позицию".