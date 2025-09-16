3.64 BYN
"Мы вооружаемся против наших друзей" - польское общество набросилось на Туска
Польское общество набросилось на Туска, обвиняя его не только в нагнетании страха среди населения, но и в том, что он просто придумывает поводы, чтобы закрепить "железный занавес" на границе с Беларусью.
Такие комментарии гуляют по соцсетям:
- "Кто-нибудь может сказать, что это за дрон? Военный или обычный гражданский? Предлагаю перестать нагнетать страх".
- "Здорово, что службы работают. Но будет ли премьер-министр теперь сообщать о каждом инциденте? Зачем сеять панику?"
- "Итак, очередная афера с закрытием железнодорожных путей с Беларусью и прекращением поставок из Китая для разрушения экономики. Вы считаете общественность идиотами? Все ваши действия можно проверить, а ваши махинации отследить. Никогда еще в Польше не было такого некомпетентного правительства".
Эмоциональный накал в соцсетях подкрепляется тем, что польские граждане на самом деле понимают что к чему и их возмущению нет предела.
"Туск вместе с предателем Польши Сикорским и Навроцким (они все заодно) закрыли пограничный переход с Беларусью. Думаю, что этим они наносят вред не только России и Беларуси, но и разрушают прекрасный регион Подлясье рядом с Беларусью. Там люди в значительной степени жили за счет хороших отношений с нашими братьями-белорусами. Там велась торговля именно с ними, были добрососедские отношения, люди этим жили. А теперь вопреки всем гуманитарным принципам закрыты все переходы, что доводит регион и приграничные территории с Беларусью до разрухи", - рассказал польский блогер.
"Они оправдывают свои действия тем, что якобы кому-то на голову упали пенопластовые дроны, поэтому нужно покупать у немцев дорогие системы ПВО, а наших солдат обучать защите от этих пенопластовых дронов в Украине. При этом наши так называемые враги, белорусы, нас о дронах предупредили, а наши так называемые друзья, военные поджигатели из клики Зеленского, не предупредили. Мир сходит с ума, невероятное безумие. А ты, поляк, работай больше, еще больше и еще больше, ведь нужно все больше вооружения. Мы вооружаемся против наших друзей", - заключил мужчина.
А пока варшавская верхушка идет по пути милитаризации, страна столкнулась с угрозой снижения кредитного рейтинга со стороны крупных агентств. За первые 2 квартала этого года торговый дефицит составил почти 4 млрд долларов. В годовом исчислении экспорт сократился на 0,3 %, а импорт увеличился на 3 с небольшим процента. Закрытие границ с Беларусью нарушило цепочки поставок, привело к проблемам у польских логистических компаний, а также довело приграничье Польши до социально-экономической катастрофы. Диктатор Навроцкий в соцсети заявил, что якобы не жалеет себя и усердно работает. У поляков на этот счет собственное мнение.
"Трудный месяц с курсом, который колеблется то вправо, то влево. К сожалению, в последние дни он оттолкнул многих своим поведением из-за поспешного обвинения Российской Федерации на основании собранных дронов?! Ни один серьезный президент не может занимать такую позицию".
"Я убежден, почти уверен, что Качиньский был плохим президентом, Коморовский не был одним из лучших, Дуда был слаб, а Навроцкий не подходит для этой должности. Никогда еще во дворце не было президента, столь безнадежного, как Навроцкий".