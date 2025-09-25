3.64 BYN
На Генассамблее ООН среди самых серьезных глобальных проблем выделяют конфликтность
Генассамблея ООН и мероприятия высокого уровня пересекают экватор. Впереди еще 5 дней прений, заседаний и саммитов.
Обсуждается целый ряд вопросов: климат, миграция, коррупция, права человека, экономика. Но среди самых серьезных глобальных проблем выделяют конфликтность. События в Украине и на Ближнем Востоке. А уже в связи с этим всплывает еще один вопрос: почему же мировое сообщество не в силах разрешить ситуацию?
Четвертый день идет Генеральная ассамблея ООН, а вместе с ней мероприятия высокого уровня. Девиз нынешней Генассамблеи, звучащий так: "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития прав человека и путь вперед", - это и чересчур амбициозно поставленная цель и диагноз.
Почему так? Все потому, что на полях ООН подтверждается обратное. И в этот раз как никогда ранее. Что за пределами организации, что в ее в стенах конфликты и противоречия не находят разрешения, а лишь укореняются.
Уильям Руто, президент Кении:
"Мы встречаемся на мрачном глобальном фоне. Конфликты бушуют в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Сахеле, на Африканском Роге и за его пределами. Климатические катастрофы становятся все хуже с каждым днем, неравенство углубляется, надвигаются пандемии, а технологические сбои опережают управление. Вместо доверия распространяется недоверие. Вместо солидарности укореняется фрагментация. Вместо надежды наше глобальное сообщество наполняет тревога".
Ключевой посыл многих из прозвучавших выступлений - острая необходимость укрепления международного права. Им пользуются избирательно, игнорируют, когда надо, притом те, кто должен выступать одним из гарантов правил поведения на международной арене.
Хаос и анархия на глобальном уровне как следствие осуществления подобным образом собственных интересов, и отнюдь не национальных, но избранных элит - политиков и представителей крупного бизнеса. Это не ново. Но это и не главное. Ключевое в том, что механизмы, созданные для предотвращения хаоса, должным образом не функционируют. Все балансирует на страхе крайностей.
Петер Пеллегрини, президент Словакии:
"Сегодня мир становится более опасным местом, чем был раньше. Из-за войны страдают невинные люди, пожилые люди, дети и женщины. Это не аномалия, это структурный сдвиг. Такова реальность, дамы и господа. Совет Безопасности, которому мы доверили величайшие полномочия и особую ответственность за поддержание мира, не может притворяться, что он преуспевает, он терпит неудачу".
Среди главных тем также конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Звучит опасная риторика: призывы к эскалации, плохо скрываемые за призывами к миру. Тех же, кто выступает за действенные шаги по устранению конфликтов, несмотря на красивые речи, подвергались и продолжают подвергаться давлению за свою позицию.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
"Вопреки всем усилиям, направленным на то, чтобы втянуть нас в эту войну, венгерское правительство обязано обеспечить безопасность своего народа и самой Венгрии. С начала войны в Украине Венгрия выступает за прекращение огня и мирные переговоры. К сожалению, мы и раньше подвергались серьезным нападкам, серьезным политическим атакам, обвинениям и стигматизации за нашу позицию. Очень грубые обвинения со стороны тех, кто сейчас говорит о важности прекращения огня и мирных переговоров в тех же странах Европы. И я должен сказать вам, что если бы эти страны, которые раньше клеймили нас позором за нашу позицию, не нападали на нас за нее, а с самого начала выступали за прекращение огня и мирные переговоры, как это делали мы, можно было бы спасти жизни сотен тысяч людей. Но Европа, Европейский союз, выбрал плохую стратегию, провалившуюся стратегию".
Но в чем же вина ООН, восклицает новоиспеченный председатель Генассамблеи Бербок. Нет, пожалуй, не в самой организации, а в людях все кроется.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):
"Нынешний генсек, так же, как и практически все предыдущие генеральные секретари, к сожалению, был рупором Запада и, более того, позволял себе ангажированную позицию в тех или иных конфликтах, что, в общем-то, недопустимо. Если бы Соединенные Штаты занимали позицию честную и объективную, то есть относились к ООН не как к своей территории, а как к, так сказать, экстерриториальной единице, тогда никаких проблем бы не возникало. Но, к сожалению, мы видим, что Соединенные Штаты грубо вмешиваются в дела ООН, не пуская, кстати, и российских дипломатов они не пускали на те или иные заседания. Что, в общем-то, является возмутительным фактом и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не могут выполнять эту функцию. Очень важную, почетную, значимую функцию. К слову, уверен, что и Россия, и Беларусь справились бы с этой функцией и обеспечили бы действительно бесперебойное функционирование ООН без всяких скандалов и конфликтов".
Трамп относится к ООН как к придатку все еще не возвращенной американской империи. Политик натравил на организацию спецслужбы не из-за какой-нибудь коррупции, бездействия или чего другого, а из-за того, что эскалатор, на котором он уехал, вдруг остановился, а суфлер, с которого он хотел читать, не запустился. Одно но, в ООН объяснили, причиной в двух случаях стали приближенные к Белому дому.