На Генассамблее ООН среди самых серьезных глобальных проблем выделяют конфликтность

Генассамблея ООН и мероприятия высокого уровня пересекают экватор. Впереди еще 5 дней прений, заседаний и саммитов.

Обсуждается целый ряд вопросов: климат, миграция, коррупция, права человека, экономика. Но среди самых серьезных глобальных проблем выделяют конфликтность. События в Украине и на Ближнем Востоке. А уже в связи с этим всплывает еще один вопрос: почему же мировое сообщество не в силах разрешить ситуацию?

Четвертый день идет Генеральная ассамблея ООН, а вместе с ней мероприятия высокого уровня. Девиз нынешней Генассамблеи, звучащий так: "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития прав человека и путь вперед", - это и чересчур амбициозно поставленная цель и диагноз.

Почему так? Все потому, что на полях ООН подтверждается обратное. И в этот раз как никогда ранее. Что за пределами организации, что в ее в стенах конфликты и противоречия не находят разрешения, а лишь укореняются.

Уильям Руто, президент Кении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e65d7e-d7a8-400e-9b3d-e0567c94597a/conversions/3c1865db-b62d-480e-a204-c992d589f130-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e65d7e-d7a8-400e-9b3d-e0567c94597a/conversions/3c1865db-b62d-480e-a204-c992d589f130-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e65d7e-d7a8-400e-9b3d-e0567c94597a/conversions/3c1865db-b62d-480e-a204-c992d589f130-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e65d7e-d7a8-400e-9b3d-e0567c94597a/conversions/3c1865db-b62d-480e-a204-c992d589f130-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уильям Руто, президент Кении:

"Мы встречаемся на мрачном глобальном фоне. Конфликты бушуют в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Сахеле, на Африканском Роге и за его пределами. Климатические катастрофы становятся все хуже с каждым днем, неравенство углубляется, надвигаются пандемии, а технологические сбои опережают управление. Вместо доверия распространяется недоверие. Вместо солидарности укореняется фрагментация. Вместо надежды наше глобальное сообщество наполняет тревога".

Ключевой посыл многих из прозвучавших выступлений - острая необходимость укрепления международного права. Им пользуются избирательно, игнорируют, когда надо, притом те, кто должен выступать одним из гарантов правил поведения на международной арене.



Хаос и анархия на глобальном уровне как следствие осуществления подобным образом собственных интересов, и отнюдь не национальных, но избранных элит - политиков и представителей крупного бизнеса. Это не ново. Но это и не главное. Ключевое в том, что механизмы, созданные для предотвращения хаоса, должным образом не функционируют. Все балансирует на страхе крайностей.

Петер Пеллегрини, президент Словакии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eb46428-dd9a-4349-9bc6-caa09e0f872a/conversions/e542c0dc-2d43-4c32-a6c7-cdb94c3b91e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eb46428-dd9a-4349-9bc6-caa09e0f872a/conversions/e542c0dc-2d43-4c32-a6c7-cdb94c3b91e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eb46428-dd9a-4349-9bc6-caa09e0f872a/conversions/e542c0dc-2d43-4c32-a6c7-cdb94c3b91e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eb46428-dd9a-4349-9bc6-caa09e0f872a/conversions/e542c0dc-2d43-4c32-a6c7-cdb94c3b91e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петер Пеллегрини, президент Словакии:

"Сегодня мир становится более опасным местом, чем был раньше. Из-за войны страдают невинные люди, пожилые люди, дети и женщины. Это не аномалия, это структурный сдвиг. Такова реальность, дамы и господа. Совет Безопасности, которому мы доверили величайшие полномочия и особую ответственность за поддержание мира, не может притворяться, что он преуспевает, он терпит неудачу".

Среди главных тем также конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Звучит опасная риторика: призывы к эскалации, плохо скрываемые за призывами к миру. Тех же, кто выступает за действенные шаги по устранению конфликтов, несмотря на красивые речи, подвергались и продолжают подвергаться давлению за свою позицию.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b465c5-c054-44c9-ab75-f9e0c30cdb9f/conversions/08c1e473-4c31-4fbf-9d97-34b25c03e3df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b465c5-c054-44c9-ab75-f9e0c30cdb9f/conversions/08c1e473-4c31-4fbf-9d97-34b25c03e3df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b465c5-c054-44c9-ab75-f9e0c30cdb9f/conversions/08c1e473-4c31-4fbf-9d97-34b25c03e3df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95b465c5-c054-44c9-ab75-f9e0c30cdb9f/conversions/08c1e473-4c31-4fbf-9d97-34b25c03e3df-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Вопреки всем усилиям, направленным на то, чтобы втянуть нас в эту войну, венгерское правительство обязано обеспечить безопасность своего народа и самой Венгрии. С начала войны в Украине Венгрия выступает за прекращение огня и мирные переговоры. К сожалению, мы и раньше подвергались серьезным нападкам, серьезным политическим атакам, обвинениям и стигматизации за нашу позицию. Очень грубые обвинения со стороны тех, кто сейчас говорит о важности прекращения огня и мирных переговоров в тех же странах Европы. И я должен сказать вам, что если бы эти страны, которые раньше клеймили нас позором за нашу позицию, не нападали на нас за нее, а с самого начала выступали за прекращение огня и мирные переговоры, как это делали мы, можно было бы спасти жизни сотен тысяч людей. Но Европа, Европейский союз, выбрал плохую стратегию, провалившуюся стратегию".

Но в чем же вина ООН, восклицает новоиспеченный председатель Генассамблеи Бербок. Нет, пожалуй, не в самой организации, а в людях все кроется.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1556a9d-33f3-424c-ab7a-84f6ee57707d/conversions/55ce579a-5de2-4aed-8c75-d32343cc1625-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1556a9d-33f3-424c-ab7a-84f6ee57707d/conversions/55ce579a-5de2-4aed-8c75-d32343cc1625-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1556a9d-33f3-424c-ab7a-84f6ee57707d/conversions/55ce579a-5de2-4aed-8c75-d32343cc1625-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1556a9d-33f3-424c-ab7a-84f6ee57707d/conversions/55ce579a-5de2-4aed-8c75-d32343cc1625-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Нынешний генсек, так же, как и практически все предыдущие генеральные секретари, к сожалению, был рупором Запада и, более того, позволял себе ангажированную позицию в тех или иных конфликтах, что, в общем-то, недопустимо. Если бы Соединенные Штаты занимали позицию честную и объективную, то есть относились к ООН не как к своей территории, а как к, так сказать, экстерриториальной единице, тогда никаких проблем бы не возникало. Но, к сожалению, мы видим, что Соединенные Штаты грубо вмешиваются в дела ООН, не пуская, кстати, и российских дипломатов они не пускали на те или иные заседания. Что, в общем-то, является возмутительным фактом и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не могут выполнять эту функцию. Очень важную, почетную, значимую функцию. К слову, уверен, что и Россия, и Беларусь справились бы с этой функцией и обеспечили бы действительно бесперебойное функционирование ООН без всяких скандалов и конфликтов".