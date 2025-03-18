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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтебазе
Выброс нефтепродуктов произошел ночью на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края из горящего резервуара, сообщили в оперштабе региона. Об этом сообщает ТАСС.
"В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, - потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", - говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, тушение пожара продолжается на втором резервуаре. Также после ночного выброса идет горение в границах обвалования этого резервуара. Площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. м. Специалисты проводят охлаждение рядом стоящих резервуаров.
По данным оперштаба, в тушении участвуют группировки МЧС РФ из Адыгеи, Ростовской области, Ставропольского края и техника из 16 муниципалитетов Кубани. В тушении также задействованы четыре пожарных поезда. В ликвидации участвуют 473 человека и 189 единиц техники.