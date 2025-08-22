3.70 BYN
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран
Китайский Тяньцзинь готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества. Высокий форум пройдет с 31 августа по 1 сентября. На него приглашены более 20 лидеров иностранных государств.
На повестке успешный опыт Шанхайской организации сотрудничества, перспективы развития организации и ее продвижение к цели создания - сплоченного сообщества единой судьбы.
Лю Бинь, помощник министра иностранных дел Китая:
"Председатель Си Цзиньпин присоединится к другим лидерам ШОС в подписании и обнародовании Тяньцзиньской декларации, утверждая стратегию развития организации на следующее десятилетие и публикуя заявления в честь 80-летия Победы в мировой антифашистской войне и основания Организации Объединенных Наций. Будет принят ряд итоговых документов, направленных на укрепление сотрудничества в области безопасности, экономики и культурных обменов. Также будет принята резолюция, которая поможет определить курс будущего развития ШОС. Ожидается, что саммит в Тяньцзине станет новой вехой в истории ШОС".
Напомним, международная организация основана в 2001 году. Беларусь официально присоединилась к ШОС в июле прошлого года на саммите в Астане.