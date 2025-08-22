На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

"Председатель Си Цзиньпин присоединится к другим лидерам ШОС в подписании и обнародовании Тяньцзиньской декларации, утверждая стратегию развития организации на следующее десятилетие и публикуя заявления в честь 80-летия Победы в мировой антифашистской войне и основания Организации Объединенных Наций. Будет принят ряд итоговых документов, направленных на укрепление сотрудничества в области безопасности, экономики и культурных обменов. Также будет принята резолюция, которая поможет определить курс будущего развития ШОС. Ожидается, что саммит в Тяньцзине станет новой вехой в истории ШОС".