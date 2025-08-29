Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Один из крупнейших городов Китая - Тяньцзинь - стал площадкой для проведения юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества 31 августа и 1 сентября. Саммит приурочен к 80-й годовщине Победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и во Второй мировой войне, а также к 80-й годовщине основания Организации Объединенных Наций.

Сегодня ШОС насчитывает 10 полноправных членов организации: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Две страны имеют статус наблюдателя - Афганистан и Монголия. Еще 14 стран являются партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Катар, Камбоджа, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка и ОАЭ.

Саммит ШОС позволяет подвести итоги и сформировать планы на будущее с учетом глобальных вызовов. Отношения лидеров государств к актуальным международным вопросам в сфере политики, безопасности и экономики найдут отражение в Тяньцзиньской декларации. Приоритеты ШОС на ближайшие 10 лет оформятся в стратегии развития организации до 2035 года.

Нурлан Ермекбаев

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

"В период китайского председательства был проведен ряд креативных, нестандартных мероприятий. Впервые за годы деятельности ШОС состоялось совещание или встреча руководителей профсоюзов, а также конференция в области стандартизации. Кроме того, прошел форум по сокращению бедности в провинции Шэньси в Сиане".

"Проведен ряд мероприятий в области цифровой экономики, искусственного интеллекта, - заметил он. - Мы провели такую акцию, как "Лес дружбы семьи ШОС", в государствах-членах ШОС прошли другие различные акции в защиту экологии".

Всего за 10 лет Шанхайская организация сотрудничества стала центром притяжения для государств, выступающих за установление справедливой системы международных отношений. Сегодня именно площадка ШОС открыто поднимает самые острые вопросы и честно дает оценку происходящему. Запрос на такой формат взаимодействия между странами формировался десятилетиями.

Сегодня мы становимся свидетелями того, как западный блок государств цепляется за старый мировой порядок, применяя инструменты давления и подчинения, которые уже давно не работают. Санкции и пошлины, благодаря которым раньше удавалось вмешиваться во внутренние дела других государств, все чаще буксуют и не дают желаемый результат. Зачастую они даже приводят к обратному эффекту. Очередная попытка США надавить на Индию через введение пошлин обернулась короткими гудками.

Немецкое издание FAZ

Немецкое издание FAZ утверждает, что за последние несколько недель Президент США Дональд Трамп четырежды пытался дозвониться до премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако тот отказывается от разговора.

Давление Белого дома спровоцировало развитие отношений между Индией и Китаем. Оба государства демонстрируют стремление к диалогу по самым острым и напряженным вопросам в двусторонних отношениях. Ведется углубленная работа на уровне министров иностранных дел. Предполагается, что впервые за 7 лет Нарендра Моди лично посетит Китай и примет участие в саммите ШОС.

Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Индии:

"Преодолев сложный период в наших отношениях, Ваше Превосходительство, наши страны стремятся двигаться вперед. Это требует искреннего и конструктивного подхода с обеих сторон. В этом стремлении мы должны руководствоваться тремя принципами - взаимным уважением, взаимной чуткостью и взаимным интересом. Разногласия не должны перерастать в споры, конкуренцию или конфликты".

"Мы поддерживаем мир и спокойствие в приграничных районах. Мы уверены, что сможем устранить препятствия, расширить сотрудничество и закрепить динамику улучшений и развития китайско-индийских отношений. Таким образом, стремясь к собственному возрождению, мы сможем способствовать успеху друг друга и обеспечить столь необходимую определенность и стабильность в Азии и во всем мире", - отметил министр иностранных дел Китая Ван И.

Однополярный мир фактически положил конец правовым отношениям на глобальной политической арене. Дело в том, что любые санкции в отношении государства могут быть приняты только по решению Совета Безопасности ООН. Любые другие попытки экономического воздействия являются незаконными принудительными мерами.

Максим Рыженков

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Куда можно сегодня обратиться с точки зрения санкций, которые были наложены на Россию, Беларусь, Иран, Венесуэлу. Куда мы ни обращаемся, даже судебные инструменты не работают, потому что в Европейском Союзе, в США принимаются законы, которые предотвращают даже рассмотрение исков в отношении этих стран, если они касаются этих санкционных дел. Это как? Нас всегда учили, что право, закон, судебная система - это основа всего. Но сегодня эти все наши учителя, в кавычках, сами показывают, что это уже не то".

Зачастую последствия давления на конкретное государство имеют широкий резонанс для всего мира. Так, например, ограничения, накладываемые на экспорт белорусского калия, оказывают влияние на снижение урожайности. В условиях растущего дефицита продуктов питания в беднейших странах мира это приводит к голоду и смертям. Беларусь последовательно выступает за устранение социального неравенства. Это наш основной принцип, который мы транслируем в рамках интеграционных проектов.

В 2024 году Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Астане обратил внимание коллег на абсурдность происходящего в международных отношениях: "Продовольственная безопасность. Вызов в этой области нам бросают не только традиционные факторы (изменения климата, природные катаклизмы), но и искусственные барьеры, в том числе незаконные санкции в отношении минеральных удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок. Как результат, люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки, Латинской Америки, вынуждены голодать. В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов".

Александр Лукашенко

ШОС позволяет коренным образом менять ситуацию и вырабатывать совместные меры реагирования. В рамках организации формируется новый полюс, основанный на принципах равенства и справедливости.

В рамках саммита может состояться двусторонняя встреча Александра Лукашенко и лидера России Владимира Путина. Также в СМИ широко обсуждается вероятность активизации треугольника Китай-Россия-Индия. Проведение трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Путина и Моди покажет, как будет выглядеть мировой порядок без доминирования США.

Уникальность ШОС заключается в возможности формирования полной автономии от стран Запада, которые не настроены на конструктивный диалог. Для этого есть все необходимое: обширный внутренний рынок, который составляет более 40 % мирового населения, собственные запасы углеводородов и редкоземельных элементов, а также лидирующие позиции по ключевым научным разработкам.

Ван Хунчжи, глава национального управления энергетики Китая:

"Китаю принадлежит более 40 % мировых патентов в области новых источников энергии. Эффективность фотоэлектрического преобразования и единичная мощность морских ветряных электростанций постоянно бьют мировые рекорды. Всего за несколько лет масштабы хранения новых источников энергии вышли на мировой уровень. Процветают новые модели и формы ведения бизнеса".

Ван Хунчжи

ШОС - это маяк и надежда на лучшее будущее. Организация представляет структуру нового типа. В ней отсутствует единоличная власть одной доминирующей страны, при которой все остальные лишь вынуждены бескомпромиссно подчиняться. Каждому государству предоставлены равные возможности в принятии решений. Благодаря деятельности ШОС закладываются основы формирования многополярного мира.

Шанхайская организация сотрудничества стремится расширить взаимные инвестиции. Переход в новый технологический уклад - одна из важнейших задач совместной деятельности. Приоритетным проектом в этом направлении является формирование собственного финансового института. Которым может стать Банк развития ШОС.