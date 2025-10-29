3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
На следующей неделе в Вашингтоне Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе в Вашингтоне проведет встречи с лидерами пяти стран Центральной Азии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Reuters.
Отмечается, что встреча запланирована на 6 ноября. На нее приглашены главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
На этой неделе Дональд Трамп совершает турне по Азии. Ожидается, что 30 октября он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.