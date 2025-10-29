Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На следующей неделе в Вашингтоне Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии

Дональд Трамп, президент США
Фото: ТАСС

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе в Вашингтоне проведет встречи с лидерами пяти стран Центральной Азии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что встреча запланирована на 6 ноября. На нее приглашены главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

На этой неделе Дональд Трамп совершает турне по Азии. Ожидается, что 30 октября он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

