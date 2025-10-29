На следующей неделе в Вашингтоне Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c771300-f93a-4f8a-82e5-47d7542d7fe7/conversions/5386fbc8-26c6-4df3-b629-c0199dbd0f7b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе в Вашингтоне проведет встречи с лидерами пяти стран Центральной Азии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что встреча запланирована на 6 ноября. На нее приглашены главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.