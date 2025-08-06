На встрече Путина и Уиткоффа был достигнут большой прогресс - Трамп

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была очень продуктивной, на ней достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

"Мой спецпосланник Стив Уиткофф провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых из наших европейских союзников", - написал глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Social.

"Все согласны с тем, что война должна прекратиться, мы будем работать над этим в последующие дни и недели", - добавил Трамп.

Кроме того, вашингтонская администрация считает, что состоявшаяся встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошла хорошо. "Российская сторона заинтересована в продолжении взаимодействия с США", - добавил представитель Белого дома.