На юге Китая выявлена вспышка лихорадки чикунгунья
Медики выявили за неделю 1387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в провинции Гуандун на юге Китая. Данные приводит ТАСС со ссылкой на региональный центр по контролю и профилактике заболеваний в отчете за уходящую неделю.
Абсолютное большинство зараженных выявлено в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. Более сотни случаев зафиксированы в административном центре провинции Гуанчжоу. На этих территориях усилена профилактика, ведется целенаправленное уничтожение комаров, которые переносят вирус.
Ко вспышке вируса чикунгунья в провинции Гуандун привела жаркая и влажная погода в начале июля. Такие условия способствуют размножению комаров. Всего же число случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 тыс. Также медики выявили более 100 случаев лихорадки денге. Инфицированные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах. Подавляющее число уже переболело лихорадкой в легкой форме.
Как уточняет агентство, инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. Начало болезни всегда внезапное с резким повышение температуры, ознобом, болями в спине и суставах, сыпью. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Переносчиками являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus.