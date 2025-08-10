На юге Китая выявлена вспышка лихорадки чикунгунья

Медики выявили за неделю 1387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в провинции Гуандун на юге Китая. Данные приводит ТАСС со ссылкой на региональный центр по контролю и профилактике заболеваний в отчете за уходящую неделю.

Абсолютное большинство зараженных выявлено в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. Более сотни случаев зафиксированы в административном центре провинции Гуанчжоу. На этих территориях усилена профилактика, ведется целенаправленное уничтожение комаров, которые переносят вирус.

Ко вспышке вируса чикунгунья в провинции Гуандун привела жаркая и влажная погода в начале июля. Такие условия способствуют размножению комаров. Всего же число случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 тыс. Также медики выявили более 100 случаев лихорадки денге. Инфицированные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах. Подавляющее число уже переболело лихорадкой в легкой форме.