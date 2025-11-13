НАБУ ведет расследование дела Миндича в координации с ФБР

Впрочем, похоже, именно Штаты и предали огласке дело Миндича. В офисе Зеленского считают, что Трамп использует НАБУ как инструмент давления на позицию Киева по мирным переговорам с Кремлем. Доказывает это и тот факт, что прибывший в Киев в рамках ротации куратор от ФБР провел свою первую рабочую встречу именно со следователями Национального антикоррупционного бюро. Зеленский же вновь пытается выйти сухим из воды.

Накануне он заявил, что не имеет никакого отношения к делам Миндича и пообещал поддержать расследование и даже подписал санкции против своих друзей-коррупционеров Миндича и его подельника Цукермана. Вот только рестрикции оказались с нюансами. Ограничения введены сроком на 3 года, хотя украинский Кабмин требовал 10. Более того, оба указаны в документе как граждане Израиля, также для них не предусматривается ограничение на въезд и на заключение договоров и осуществление сделок.