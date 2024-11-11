Страны НАТО признали, что не готовы противостоять России без участия США. В частности, речь идет о Финляндии, Латвии и Эстонии.



Журналисты Independent опубликовали интервью с президентами этих трех стран. Все они призвали своих союзников по НАТО увеличить военные расходы.



В публикации уточняется: сомнения европейских лидеров в способности защитить себя подчеркивают, что и оказывать военную помощь киевскому режиму страны Европы самостоятельно не в силах.