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НАТО не готов противостоять России без участия США
Страны НАТО признали, что не готовы противостоять России без участия США. В частности, речь идет о Финляндии, Латвии и Эстонии.
Журналисты Independent опубликовали интервью с президентами этих трех стран. Все они призвали своих союзников по НАТО увеличить военные расходы.
В публикации уточняется: сомнения европейских лидеров в способности защитить себя подчеркивают, что и оказывать военную помощь киевскому режиму страны Европы самостоятельно не в силах.
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