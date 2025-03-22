В НАТО не нашли доказательств причастности России к повреждению кабелей на Балтике

Расследование повреждений энергетических кабелей в Балтийском море не выявило доказательств причастности России к этим инцидентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников, "не было найдено доказательств" того, что кабели были повреждены по заказу или при участии Москвы.

При этом бельгийский капитан Эрик Кокс, руководитель одной из групп, участвующих в миссии НАТО на Балтике, отметил, что пока трудно оценить практический эффект усиленного присутствия альянса в регионе. "Довольно сложно доказать, что наше присутствие помогает. Сложно сказать, что если бы нас там не было, что-то бы произошло", - сказал он.