НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области, заявили в МИД РФ

Нарастающая активность НАТО в странах Балтии не остается без внимания Москвы. Россия фиксирует отработку блокирования военными альянса Калининградской области, а также переброску в регион вооружений. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Дипломат отмечает, что в подобных условиях сложно говорить о потенциале для диалога, направленного на дээскалацию. Но Москва будет использовать все доступные международно-правовые и иные методы для защиты национальной безопасности и интересов.