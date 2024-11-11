Североатлантический альянс планирует наращивать выпуск оружия. В приоритете системы ПВО, наступательные вооружения и средства ядерного сдерживания. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимных чиновников. Конкретные цифры и сроки не называют. Новые цели перед альянсом могут представить на саммите в июне. Из-за этого, вероятно, траты членов НАТО на оборону увеличат с 2 % до 3 % ВВП.