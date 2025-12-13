НАТО затягивает конфликт и обещает 4 млрд долларов на боеприпасы для Украины

Напряжение между США и Европой заметно нарастает. Пока Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев с тем, чтобы там все-таки приняли план мирного соглашения, НАТО этот конфликт затягивает. Союзники и партнеры по альянсу пообещали выделить Киеву более 4 млрд долларов на военную технику и боеприпасы в рамках программы приоритетных требований для Украины.