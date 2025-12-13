3.72 BYN
НАТО затягивает конфликт и обещает 4 млрд долларов на боеприпасы для Украины
Автор:Редакция news.by
Напряжение между США и Европой заметно нарастает. Пока Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев с тем, чтобы там все-таки приняли план мирного соглашения, НАТО этот конфликт затягивает. Союзники и партнеры по альянсу пообещали выделить Киеву более 4 млрд долларов на военную технику и боеприпасы в рамках программы приоритетных требований для Украины.
Глава МИД Эстонии утверждает, что эта инициатива якобы позволяет "оказывать жизненно важную помощь Украине". Напомним, ранее Италия отказалась присоединяться к этой программе закупок американского оружия. Рим считает этот шаг преждевременным в свете продолжающихся мирных переговоров.