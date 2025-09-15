Найдены ДНК-доказательства по делу об убийстве Кирка

Обнаружены ДНК-доказательства, связывающие подозреваемого 22-летнего Тайлера Робинсона с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявили в ФБР.

По данным ведомства, генетический материал был найден на винтовке и отвертке, изъятых с места преступления.

Сегодня власти штата Юта готовятся предъявить Робинсону официальные обвинения в убийстве. Ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

На найденных патронах были выгравированы антифашистские лозунги, что указывает на идеологический мотив преступления и связь убийцы с "Антифа".