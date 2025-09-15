3.63 BYN
Найдены ДНК-доказательства по делу об убийстве Кирка
Автор:Редакция news.by
Обнаружены ДНК-доказательства, связывающие подозреваемого 22-летнего Тайлера Робинсона с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявили в ФБР.
По данным ведомства, генетический материал был найден на винтовке и отвертке, изъятых с места преступления.
Сегодня власти штата Юта готовятся предъявить Робинсону официальные обвинения в убийстве. Ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.
На найденных патронах были выгравированы антифашистские лозунги, что указывает на идеологический мотив преступления и связь убийцы с "Антифа".
На фоне расследования Трамп заявил о возможности признания движения террористической организацией.