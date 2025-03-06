NBC: бывшие разведчики допустили передачу американских секретных данных России

Белый дом может начать делиться секретными данными с Россией. Такую возможность допустили бывшие сотрудники американской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

"Администрация (президента США. - Прим. ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые бывшие сотрудники ЦРУ полагают, что Вашингтон сократит разведывательную деятельность против России, потому что больше не рассматривает Кремль как главную угрозу.

Бывший аналитик ЦРУ Эмили Хардинг допускает, что американский лидер уже мог договориться с Москвой о киберразрядке.

При этом некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном, беспокоясь из-за "примирительного отношения" Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники.

По данным NBC, в число этих стран входят Израиль, Саудовская Аравия, а также члены совместного с США разведальянса "Пять глаз" - Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.