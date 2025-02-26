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Не все СМИ сумели попасть на первое заседание кабмина - конец свободе прессы в США?
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Глава Ассоциации корреспондентов Белого дома обвинил команду Трампа в подрыве свободы прессы в стране. Ранее представители ряда СМИ не сумели попасть на первое заседание кабинета министров.
"Этот шаг подрывает независимость свободной прессы в Соединенных Штатах. Это означает, что правительство будет выбирать журналистов, освещающих деятельность президента. В свободной стране лидеры не должны иметь возможности самостоятельно выбирать прессу".
Напомним, ранее журналистов Associated Press перестали допускать в Овальный кабинет из-за отказа издания называть Мексиканский залив Американским.