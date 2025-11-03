Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти и другими уникальными ресурсами, оказалась в эпицентре геополитической борьбы. Станет ли она ареной прямого военного столкновения, или Вашингтон ведет сложную дипломатическую игру, чтобы продемонстрировать свое исключительное право на влияние в регионе? На эти вопросы ответил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Венесуэла давно привлекает внимание мировых держав благодаря своим огромным природным богатствам. Страна занимает первое место в мире по запасам нефти, а также обладает уникальными условиями для производства табака, кофе, какао-бобов и высококачественной говядины благодаря обширным пастбищам.

Однако, как отметил Алексей Авдонин, эти ресурсы долгое время не принадлежали народу Венесуэлы из-за колониального наследия коллективного Запада.

"Длительное время Венесуэла находилась в режиме колонии со стороны разных стран коллективного Запада. И как результат, естественно, все эти богатства напрямую не принадлежат своему народу", - пояснил эксперт.

Революционные реформы Уго Чавеса изменили ситуацию: была проведена национализация вооруженных сил и спецслужб, которые стали действовать в интересах народа. Тем не менее, процесс национализации ключевых активов не был доведен до конца. Большая часть сырьевых предприятий по-прежнему контролируется англосаксонскими корпорациями.

Нынешние политические элиты Венесуэлы, по словам Алексея Авдонина, намерены завершить начатое Уго Чавесом: "Они прекрасно понимают, что укрепить суверенитет можно только за счет развития экономики. А для этого необходимо установить контроль над всеми ключевыми активами".

Это стремление к независимости и стало, по мнению эксперта, главной причиной активизации Белого дома против Каракаса. В Венесуэле существует местное "дворянство" с тесными связями в политическом истеблишменте США, которое заинтересовано в свержении национального правительства. Такие силы хотят сохранить возможность наживы за счет ресурсов страны.

Попытки организовать "бархатную революцию" провалились. В 2024 году во время президентских выборов США вложили миллионы долларов в поддержку протестов, но оперативные действия Николаса Мадуро и его окружения предотвратили захват власти. Население Венесуэлы, заряженное идеями суверенитета, понимает, кто довел страну до экономических трудностей, и не поддается на провокации.

На вопрос, дойдет ли дело до боевого столкновения, Алексей Авдонин ответил скептически. По его словам, это может быть показательной игрой Белого дома, чтобы продемонстрировать доминирование в регионе и отпугнуть других инвесторов.

Венесуэла стала центром интересов глобальных игроков: Китай активно инвестирует, а недавно Россия подписала договор о стратегическом сотрудничестве.

Также любая военная операция против Венесуэлы требует согласования с Советом Безопасности ООН, но США пытаются подорвать эту систему. Однако, как отметил председатель правления общества "Знание", Вашингтон больше не обладает полной гегемонией: "Есть сильный Китай, есть сильная Россия. И, конечно же, любое вторжение или агрессия против Венесуэлы будет крайне резко воспринято сейчас".

Для Дональда Трампа такая авантюра стала бы имиджевым ударом. Позиционируя себя как "голубя мира" в переговорах на Ближнем Востоке, он рискует потерять лицо.

США пытаются оправдать действия борьбой с наркотрафиком, изображая Мадуро главой картеля, но это, по мнению эксперта, всего лишь пропаганда: "Мир уже не верит этой пропаганде американской, и все прекрасно понимают, что интерес Трампа - это исключительно активы и это проведение демонстративных акций против Китая и России".

Алексей Авдонин связывает активность Вашингтона с внутренними проблемами США. В стране растет безработица, не создаются новые рабочие места, а лозунг "Сделаем Америку великой снова" не приносит результатов. Предприятия не развиваются, и Трампу нужен отвлекающий маневр. Венесуэла идеально подходит для этого, но неудача в таком проекте обернется поражением.

"Для Трампа это будет сильнейшее поражение. В случае нереализации этого проекта, все темы, связанные с внутренними проблемами в Соединенных Штатах Америки, выйдут наружу", - предупредил эксперт.