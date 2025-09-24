Над стратегическими объектами в Дании было зафиксировано появление неизвестных дронов. О беспилотниках сообщили власти трех городов: в одном случае БПЛА, якобы, кружили над военной базой. Уже под утро стало известно, что дроны вновь исчезли без следа, а задержать операторов полиции не удалось.



Инцидент приобретает поистине скандальные черты: Дания является самой воинственной из стран НАТО, и ее военные расходы приближаются к 3 % от ВВП - для развитой страны ЕС это довольно много.



При этом внезапно выясняется, что даже простейшая операция по отражению атаки дронов и установлению причастных к ней лиц для местных вооруженных сил непосильна.



Несколько ней назад из-за появления дронов были остановлены полеты в аэропортах Копенгагена и Осло, неизвестные беспилотники также наблюдались над Швецией.



Позднее появились сведения, что в Дании случилась путаница: то, что сочли неизвестным дроном, было всего лишь легкомоторным самолетом, который выполнял тренировочный полет. Разъяснений от властей, правда, пока так и не появилось.