17 сентября президент США Дональд Трамп приехал с визитом в Великобританию. Трампу отдали честь не только представители британской элиты, но и подданные королевства. Визит американского президента британцы отметили протестами против гостя.

Демонстранты толпились в Лондоне, однако некоторые умудрились добраться до замка в Виндзоре, который стал местом размещения четы Трамп.

На фасад сооружения "радушные" британцы вывели проекцию фотографий американского президента и печально известного Джеффри Эпштейна.

Полиция отключила проекцию, задержав минимум 4 протестующих. По данным опроса YouGov, проведенного накануне, 45 % британцев сочли ошибочным вторичное приглашение Трампа в королевство, а 51 % опрошенных уверен, что второе пришествие американского президента не принесет важных для Британии итогов.

Иными словами, настроения в обществе опасны для достижения целей Лондона, а они есть, раз уж такие "почести" оказывают. Тем более, как уяснили союзники США, Трамп любит похвалу и не терпит пререкания и критику.

По этой причине королевская ивент-фирма сделала все возможное, чтобы Трамп провел в Лондоне минимум времени и не увидел приветственные жесты пальцев в свою сторону.

Президента США с женой разместили в 30 км от города - в Виндзоре, а место встречи с премьером Великобритании установлено не в офисе на Даунинг-стрит, а в загородной резиденции.

Ко всему существует особая традиция: во время визитов подобного уровня главы иностранных государства посещают британский парламент, но в случае с Трампом это могло быть чревато неприятностями, поэтому Палату общин прикрыли, объявив перерыв.

Итак, это была первая часть вынужденного плана по соблазнению Трампа. Вторая часть заключается в обольщении. В честь визита устроили парад, который завершили пролетом "Красных стрел" - пилотажной группы ВВС королевства. Но не это, пожалуй, всем запомнилось, а очередное нарушение этикета со стороны гостя.

Трамп дважды похлопал короля по спине, что строго воспрещается. При этом сделал это он нарочито демонстративно - в тот момент, когда они вышли на всеобщее обозрение.

В Винздоре Трампу дали послушать оркестр, а затем провести смотр почетного караула. И в этом случае имел место конфуз, который свет уже видел во время визита Трампа в королевство на первом сроке. Политик, проводя инспекцию личного состава, снова пошел впереди королевской персоны. В общем, Трамп вошел в роль короля.

Устроенная встреча не могла не отразиться на настроении Трампа. Его спичрайтер был подобран соответствующим лучшим ивент-компаниям образом.

В застольной речи политика не хватило разве фразы: "Сегодня корабль нашей любви отправляется в долгое плавание под названием "нам нужно больше денег".

Дональд Трамп, президент США:

"Нас объединяют история и судьба, любовь и язык, а также трансцендентные связи в области культуры, традиций, происхождения и предназначения. Мы как две ноты в одном аккорде или два куплета одного стихотворения, каждый из которых прекрасен сам по себе, но на самом деле они должны звучать вместе. Узы родства и идентичности между Америкой и Соединенным Королевством бесценны и вечны, они незаменимы и нерушимы. Вместе мы сделали для человечества больше, чем любые две страны за всю историю. Вместе мы должны защищать наше исключительное наследие".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Британию разрывает на то, что нужно сделать в этой ситуации, и то, что они бы хотели. Наверное, они, если бы не обстоятельства, сроду бы Трампа к себе не пустили на порог и, возможно, не разговаривали с ним, если бы не нужда. Ну и, собственно, весь мир наблюдает за вот этим ярким, пафосным, противоречивым спектаклем".

