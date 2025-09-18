3.65 BYN
Нелюбимый гость: как Британия прятала Трампа от своего народа
17 сентября президент США Дональд Трамп приехал с визитом в Великобританию. Трампу отдали честь не только представители британской элиты, но и подданные королевства. Визит американского президента британцы отметили протестами против гостя.
Демонстранты толпились в Лондоне, однако некоторые умудрились добраться до замка в Виндзоре, который стал местом размещения четы Трамп.
На фасад сооружения "радушные" британцы вывели проекцию фотографий американского президента и печально известного Джеффри Эпштейна.
Полиция отключила проекцию, задержав минимум 4 протестующих. По данным опроса YouGov, проведенного накануне, 45 % британцев сочли ошибочным вторичное приглашение Трампа в королевство, а 51 % опрошенных уверен, что второе пришествие американского президента не принесет важных для Британии итогов.
Иными словами, настроения в обществе опасны для достижения целей Лондона, а они есть, раз уж такие "почести" оказывают. Тем более, как уяснили союзники США, Трамп любит похвалу и не терпит пререкания и критику.
По этой причине королевская ивент-фирма сделала все возможное, чтобы Трамп провел в Лондоне минимум времени и не увидел приветственные жесты пальцев в свою сторону.
Президента США с женой разместили в 30 км от города - в Виндзоре, а место встречи с премьером Великобритании установлено не в офисе на Даунинг-стрит, а в загородной резиденции.
Ко всему существует особая традиция: во время визитов подобного уровня главы иностранных государства посещают британский парламент, но в случае с Трампом это могло быть чревато неприятностями, поэтому Палату общин прикрыли, объявив перерыв.
Итак, это была первая часть вынужденного плана по соблазнению Трампа. Вторая часть заключается в обольщении. В честь визита устроили парад, который завершили пролетом "Красных стрел" - пилотажной группы ВВС королевства. Но не это, пожалуй, всем запомнилось, а очередное нарушение этикета со стороны гостя.
Трамп дважды похлопал короля по спине, что строго воспрещается. При этом сделал это он нарочито демонстративно - в тот момент, когда они вышли на всеобщее обозрение.
В Винздоре Трампу дали послушать оркестр, а затем провести смотр почетного караула. И в этом случае имел место конфуз, который свет уже видел во время визита Трампа в королевство на первом сроке. Политик, проводя инспекцию личного состава, снова пошел впереди королевской персоны. В общем, Трамп вошел в роль короля.
Устроенная встреча не могла не отразиться на настроении Трампа. Его спичрайтер был подобран соответствующим лучшим ивент-компаниям образом.
В застольной речи политика не хватило разве фразы: "Сегодня корабль нашей любви отправляется в долгое плавание под названием "нам нужно больше денег".
Дональд Трамп, президент США:
"Нас объединяют история и судьба, любовь и язык, а также трансцендентные связи в области культуры, традиций, происхождения и предназначения. Мы как две ноты в одном аккорде или два куплета одного стихотворения, каждый из которых прекрасен сам по себе, но на самом деле они должны звучать вместе. Узы родства и идентичности между Америкой и Соединенным Королевством бесценны и вечны, они незаменимы и нерушимы. Вместе мы сделали для человечества больше, чем любые две страны за всю историю. Вместе мы должны защищать наше исключительное наследие".
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Британию разрывает на то, что нужно сделать в этой ситуации, и то, что они бы хотели. Наверное, они, если бы не обстоятельства, сроду бы Трампа к себе не пустили на порог и, возможно, не разговаривали с ним, если бы не нужда. Ну и, собственно, весь мир наблюдает за вот этим ярким, пафосным, противоречивым спектаклем".
А что же нужно США и Британии от этой встречи? Одним покорность, демонстрация силы и выгодные инвестиции. Другой - поддержка Украины, снижение пошлин, американское содействие во внешней политике, ну и, кончено, создание образа внутри страны, который бы говорил поданным, что все у них хорошо.