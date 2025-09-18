Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Нелюбимый гость: как Британия прятала Трампа от своего народа

17 сентября президент США Дональд Трамп приехал с визитом в Великобританию. Трампу отдали честь не только представители британской элиты, но и подданные королевства. Визит американского президента британцы отметили протестами против гостя.

Демонстранты толпились в Лондоне, однако некоторые умудрились добраться до замка в Виндзоре, который стал местом размещения четы Трамп.

На фасад сооружения "радушные" британцы вывели проекцию фотографий американского президента и печально известного Джеффри Эпштейна.

Джеффри Эпштейн

Полиция отключила проекцию, задержав минимум 4 протестующих. По данным опроса YouGov, проведенного накануне, 45 % британцев сочли ошибочным вторичное приглашение Трампа в королевство, а 51 % опрошенных уверен, что второе пришествие американского президента не принесет важных для Британии итогов.

Иными словами, настроения в обществе опасны для достижения целей Лондона, а они есть, раз уж такие "почести" оказывают. Тем более, как уяснили союзники США, Трамп любит похвалу и не терпит пререкания и критику.

По этой причине королевская ивент-фирма сделала все возможное, чтобы Трамп провел в Лондоне минимум времени и не увидел приветственные жесты пальцев в свою сторону.

Президента США с женой разместили в 30 км от города - в Виндзоре, а место встречи с премьером Великобритании установлено не в офисе на Даунинг-стрит, а в загородной резиденции.

Виндзор

Ко всему существует особая традиция: во время визитов подобного уровня главы иностранных государства посещают британский парламент, но в случае с Трампом это могло быть чревато неприятностями, поэтому Палату общин прикрыли, объявив перерыв.

Итак, это была первая часть вынужденного плана по соблазнению Трампа. Вторая часть заключается в обольщении. В честь визита устроили парад, который завершили пролетом "Красных стрел" - пилотажной группы ВВС королевства. Но не это, пожалуй, всем запомнилось, а очередное нарушение этикета со стороны гостя.

Трамп дважды похлопал короля по спине, что строго воспрещается. При этом сделал это он нарочито демонстративно - в тот момент, когда они вышли на всеобщее обозрение.

В Винздоре Трампу дали послушать оркестр, а затем провести смотр почетного караула. И в этом случае имел место конфуз, который свет уже видел во время визита Трампа в королевство на первом сроке. Политик, проводя инспекцию личного состава, снова пошел впереди королевской персоны. В общем, Трамп вошел в роль короля.

оркестр

Устроенная встреча не могла не отразиться на настроении Трампа. Его спичрайтер был подобран соответствующим лучшим ивент-компаниям образом.

В застольной речи политика не хватило разве фразы: "Сегодня корабль нашей любви отправляется в долгое плавание под названием "нам нужно больше денег".

Дональд Трамп, президент США:

"Нас объединяют история и судьба, любовь и язык, а также трансцендентные связи в области культуры, традиций, происхождения и предназначения. Мы как две ноты в одном аккорде или два куплета одного стихотворения, каждый из которых прекрасен сам по себе, но на самом деле они должны звучать вместе. Узы родства и идентичности между Америкой и Соединенным Королевством бесценны и вечны, они незаменимы и нерушимы. Вместе мы сделали для человечества больше, чем любые две страны за всю историю. Вместе мы должны защищать наше исключительное наследие".

Дональд Трамп, президент США

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Британию разрывает на то, что нужно сделать в этой ситуации, и то, что они бы хотели. Наверное, они, если бы не обстоятельства, сроду бы Трампа к себе не пустили на порог и, возможно, не разговаривали с ним, если бы не нужда. Ну и, собственно, весь мир наблюдает за вот этим ярким, пафосным, противоречивым спектаклем".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов

А что же нужно США и Британии от этой встречи? Одним покорность, демонстрация силы и выгодные инвестиции. Другой - поддержка Украины, снижение пошлин, американское содействие во внешней политике, ну и, кончено, создание образа внутри страны, который бы говорил поданным, что все у них хорошо.

