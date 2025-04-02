Неоправданная жестокость: Израиль признал расправу над палестинскими медиками

ЦАХАЛ признала, что ее солдаты допустили ошибку, застрелив случайно 15 сотрудников экстренных служб на юге анклава. Под огонь попала колонна из машин Палестинского общества Красного Полумесяца, автомобиля ООН и пожарной машины гражданской обороны рядом с городом Рафах.

Тела убитых были закопаны в песок, однако спустя неделю представители ООН их обнаружили. Там же нашли телефон одного из погибших с видеозаписью инцидента. Армия Израиля пообещала тщательно изучить произошедшее, чтобы понять последовательность событий и корректность действий. ООН требует провести независимое расследование.