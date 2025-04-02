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Неоправданная жестокость: Израиль признал расправу над палестинскими медиками
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Военные Израиля по ошибке расстреляли палестинских медиков в секторе Газа.
ЦАХАЛ признала, что ее солдаты допустили ошибку, застрелив случайно 15 сотрудников экстренных служб на юге анклава. Под огонь попала колонна из машин Палестинского общества Красного Полумесяца, автомобиля ООН и пожарной машины гражданской обороны рядом с городом Рафах.
Тела убитых были закопаны в песок, однако спустя неделю представители ООН их обнаружили. Там же нашли телефон одного из погибших с видеозаписью инцидента. Армия Израиля пообещала тщательно изучить произошедшее, чтобы понять последовательность событий и корректность действий. ООН требует провести независимое расследование.