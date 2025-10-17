3.73 BYN
Никто из представителей администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США
Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, где он вновь намерен просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. Трансляцию прибытия вели американские телеканалы, пишет РИА Новости.
В четверг во время прибытия самолета Зеленского на взлетной полосе не было ни почетного караула, ни официальных представителей администрации президента США.
В попытке смягчить ситуацию украинская сторона организовала собственную "встречу": у трапа самолета Зеленского ожидали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна, на котором прибыл Зеленский.
Зеленский в пятницу в 20:00 мск встретится с Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.