Никто из представителей администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США

Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, где он вновь намерен просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. Трансляцию прибытия вели американские телеканалы, пишет РИА Новости.

В четверг во время прибытия самолета Зеленского на взлетной полосе не было ни почетного караула, ни официальных представителей администрации президента США.

В попытке смягчить ситуацию украинская сторона организовала собственную "встречу": у трапа самолета Зеленского ожидали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна, на котором прибыл Зеленский.

Зеленский в пятницу в 20:00 мск встретится с Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.

Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.